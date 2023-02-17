Такое мнение в эфире 24 Канала выразил блоггер и журналист Павел Казарин. По его словам, война будет продолжаться до тех пор, пока "российское общество не начнет сыпаться".

Читайте также Путин поставил очередную дату для армии для оккупации Донбасса – ГУР о ключевом направлении

Самая большая ошибка – недооценивать врага

По мнению Казарина, новое наступление России уже началось. Журналист подчеркнул, что нельзя недооценивать оккупантов, ведь это настоящая армия, которая долгое время готовилась к войне и имеет немало ресурсов.

Мы должны помнить, что в России не "недоармия". Это настоящая армия, которая готовилась к континентальным сухопутным операциям. У них много ресурсов. Да, возможно, устаревших. Но недооценивать российскую армию – это было бы, наверное, самой большой ошибкой,

– убежден он.

Блогер добавил, что "Путин по-прежнему находится в плену своих иллюзий, что российская армия сможет победить украинскую".

Павел Казарин отметил, что у России есть множество человеческого ресурса, бронетехники, военно-космические силы. Он считает, что сейчас продолжается "логистическая гонка".

"То есть, сколько они смогут поднять со своих складов и поставить в строй бронетехники, и сколько одновременно Запад может предоставить этой бронетехники, вооружения, амуниции и снарядов для украинской армии. Сейчас именно эта логистическая гонка продолжается", – сказал блогер.

Казарин о возможностях российской армии: смотрите видео

Путин воспринимает эту войну как политическое наследие

Казарин отметил, что Путин 23 года находится у власти, поэтому воспринимает эту войну как политическое наследие. Он готов бросать для достижения своих целей все больше россиян и все имеющиеся ресурсы.

"Мы не можем надеяться на то, что в какой-то момент он скажет: "Это глупо, давайте останавливать". Нет, он дальше и дальше будет готов хоронить своих соотечественников на украинской земле", – подчеркнул журналист.

Блогер говорит, что война России с Украиной может продолжаться еще 2-3 года. Он добавил, что война будет продолжаться до тех пор, пока "российское общество не начнет сыпаться".

Мобилизация дойдет до Москвы только в третьей волне

Павел Казарин обратил внимание, что в России мобилизуют только жителей населенных пунктов, в которых проживают до 50 тысяч россиян. По его словам, вторая волна коснется уже городов, в которых население до полумиллиона человек. И только во время третьей волны могут мобилизовать жителей Москвы или Санкт-Петербурга.

"Города если и могут на что-то влиять в России, выходить на демонстрации, показывать, что они не соглашаются с действующими обстоятельствами, это лишь от миллиона жителей и выше. Если мобилизация доберется до Москвы или Петербурга, это, скорее, будет третья волна, даже не вторая", – считает журналист.

Новое наступление России: что известно