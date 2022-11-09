Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал на своем стриме, сообщает 24 канал. По его словам, имея соответствующее вооружение, Украина может нанести удар по всем важным для российской армии логистическим объектам.

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Когда может завершиться война в Украине

Жданов отметил, что Кирилл Буданов является начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины, поэтому он знает больше других.

Разведка всегда все знает. Поэтому, если Буданов это говорит, значит у него есть для этого основания,

– подчеркнул военный эксперт.

По его словам, не следует забывать, что Украина является партнером НАТО с расширенными возможностями. Один из первых пунктов этого партнерства предполагает обмен разведывательной информацией. К тому же, наши страны-партнеры обмениваются с нами разведывательной информацией.

Если из уст таких людей, как генерал Буданов, звучит такая информация – значит, этот человек знает, о чем говорит,

– заметил Жданов.

Он добавил, что в этом и может быть смысл игры о том, что "Штаты играют Украину в этой войне". США, возможно, и играют, но сами рассчитывают, чтобы победа была до лета или хотя бы прекращение горячей фазы войны было бы к тому времени.

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Что будет способствовать дальнейшему успешному контрнаступлению ВСУ

Жданов не исключает, что украинские войска могут за начало зимы разбить логистику оккупантов, в частности, железнодорожные развязки. Это существенно все усложнит россиянам, от этого будет зависеть успех всей нашей кампании.

К сожалению, у нас нет вооружения, которое может достать до всех этих объектов. Крымский мост, я не думаю, что это наша работа. Скорее всего, это некие внутренние разборки в Российской Федерации. Потому что нет у нас такого вооружения и столько туда взрывчатки довезти мы не могли,

– считает военный эксперт.

По его словам, нанести удар по железнодорожным переходам было бы очень хорошо. Ведь без железной дороги Российская Федерация "сдулась" бы, как пробитый воздушный шарик, или просто бы "лопнула". После этого оборона русских войск могла бы посыпаться.

Жданов добавил, что это вполне возможно, если США предоставят нам ракеты типа ATACMS с дальностью поражения 300 километров, тогда мы сможем спокойно положить мостовые переходы как автомобильные, так и железнодорожные вдоль всей границы Украины и России. А это, в свою очередь, будет способствовать нашему успешному контрнаступлению.

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