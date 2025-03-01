Диктатор Владимир Путин уже испытал безумное давление со стороны Украины и ее союзников. Потери России в личном составе составляют более 874 тысячи, а через несколько месяцев могут перевалить за отметку в 1 миллион. Однако это не заставит Путина остановить войну, ведь от ее продолжения и создания иллюзии, что якобы Россия побеждает, зависит выживание диктатора.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказал генерал США в отставке Бен Ходжес, добавив, что последняя надежда Путина в этой войне – ожидание, что Соединенные Штаты отвернутся от Украины и принудят ее заключить невыгодное соглашение. Больше об этом, когда может завершиться война и на какой шаг способен Трамп, чтобы действительно ее закончить, – читайте далее в материале.

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Главные достижения Украины за 11 лет войны

Война в Украине продолжается уже 3 года. Как вы считаете, куда она движется сейчас?

После 11 лет войны и всех потерь и разрушений, которые понесла Россия, Черноморский флот уже не является значительным фактором влияния. Российские военно-воздушные силы не смогли достичь превосходства в воздухе даже при поддержке своих войск. Российская экономика находится в сложном положении.

В то же время Украина укрепляет свои возможности, уничтожая российскую нефтяную и газовую инфраструктуру. По информации, которую я получаю от украинцев, интенсивность российских атак стала меньше, чем несколько недель назад. Россия не в состоянии уничтожить украинский плацдарм на территории Курской области. И это без прямого участия США или других стран, которые бы открыто заявили, что хотят победы Украины, а также без применения полного экономического давления на Россию.

Если вы спросите меня о ситуации в целом, то, конечно, для пехотинца в окопах под Покровском все выглядит очень трудно, но если взглянуть на общую картину, то Украина находится в очень выгодной позиции для переговоров. Мне бы хотелось, чтобы мое правительство и другие страны четко заявили, что хотят, чтобы Украина победила, и сделают все необходимое для ее победы. Однако этого не происходит.

Полное интервью с генералом Беном Ходжесом: смотрите видео

Когда может завершиться война

Приближается ли война к завершению? Есть ли признаки этого?

Я считаю, что сначала были ложные ожидания, в частности из-за заявления президента Дональда Трампа еще до его избрания о том, что, мол, все будет решено за 24 часа. Потом это переросло в 100 дней. А теперь кто знает? Сейчас появляются разные сигналы.

Я слушал президента Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции и должен сказать, что он действительно невероятный лидер. Он прекрасно понимает ситуацию. Как он сказал, это его страна, поэтому он будет разрабатывать свой план, а не просто принимать условия двух других лидеров. И я считаю, что это правильный подход, поэтому переговорный процесс, вероятно, продлится еще достаточно долго. Не думаю, что война завершится в ближайшие месяцы, если только не произойдет какой-то масштабный прорыв.

Абсолютно никто на свете не верит, что Путин будет придерживаться любого соглашения. Без определенной силы заставить его выполнить соглашение вряд ли удастся. Поэтому придется учесть поиск тех, кто может обеспечить это давление.

На что может пойти Трамп, чтобы завершить войну

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью для Wall Street Journal, что США могут применить военное давление на Владимира Путина, и он даже не исключает отправку американских войск в Украину. Какие военные варианты могут быть у США для поддержки Украины в случае прекращения огня? Как правительство США может поддержать эту миссию – через воздушные операции, сухопутные войска, финансовую поддержку или только через разведку?

Мой ответ на эти вопросы – да. И это было одно из положительных заявлений вице-президента, что Россия должна волноваться, потому что все, что мы можем сделать, лежит на столе. Намерены ли США это делать – неизвестно, но я считаю, что это была ошибка, когда экс-президент Джо Байден в 2021 году заявил, что не будет американских сухопутных войск. Это было сказано еще до полномасштабного вторжения России.

Хотя у меня есть некоторые замечания к подходу администрации Трампа, я приятно удивлен тем, что вице-президент сейчас подтвердил: "Мы можем сделать все что нужно". Кремль должен беспокоиться по этому поводу. У президента Трампа сейчас значительно больше рычагов влияния на Кремль, чем было 4 или 8 лет назад.

Важно! Позже Джей Ди Вэнс заявил, что журналисты неправильно интерпретировали его слова и американские военные не должны рисковать своей жизнью, если это не соответствует интересам и безопасности Соединенных Штатов.

Как я уже говорил, Россия находится в плохом положении. В то же время президент Трамп имеет очень сильную экономику США. Недавно я общался с республиканским сенатором, и он сказал, что большинство Конгресса поддерживает Украину. Поэтому у президента США есть все необходимые рычаги. Напомню, что генерал Кит Келлог сказал, что по шкале от 1 до 10 мы находимся на тройке по санкциям против России.

Это означает, что еще многое можно сделать, и именно это является рычагами влияния. Президент США может сказать Путину, что, мол, если он не будет вести переговоры добросовестно, то США откроют свои запасы и отправят все, что нужно Украине, без ограничений. Это все можно сделать. Конечно, это не произойдет мгновенно, но россияне должны волноваться, что это может произойти.

В последнее время приобретает популярность идея, что США, Польша, Румыния и другие страны могут обеспечить определенную противовоздушную оборону для Украины. По крайней мере помочь сбивать ракеты и дроны в западной части страны. Это будет сложнее, чем кажется, но надеюсь, что кто-то над этим работает. Они должны сделать это до того, как миротворческие силы войдут в Украину.

Думаю, есть много способов ускорить поставки. Хотя, по разным причинам, мы были более медленными, чем хотелось бы военному руководству США, и поставки были сложнее, чем планировалось, но все это решаемо.

Вы уверены, что администрация Трампа имеет достаточно сил, чтобы заставить Путина согласиться на прекращение огня, если будут применены такие меры?

Я вполне уверен в этом. Конечно, это только часть большего процесса. Я считаю, что переговоры не будут ограничиваться только прекращением огня или границами. Они, вероятно, будут охватывать и другие важные вопросы.

И, конечно, каждый член администрации вспоминает Китай – что бы ни решалось по Украине, Пекин все равно остается важной частью этих переговоров. Китайцы должны увидеть, что мы готовы делать все возможное для защиты наших интересов, суверенитета и свободы судоходства. Если они не увидят этого, то вряд ли будут впечатлены нашими заявлениями о Тихоокеанском регионе.

Издание Bloomberg сообщало, что Путин формирует профессиональную команду переговорщиков и посредников. Сколько времени понадобится Трампу, чтобы принудить диктатора к прекращению огня?

Не думаю, что на этот вопрос можно дать точный ответ. Те, кто утверждает, что это произойдет до определенной даты, – это либо предположение, либо желание. Я слышал, как люди говорят, что все должно быть завершено до 9 мая, чтобы организовать "великую победу".

Я уверен, что Путин ничего бы не хотел больше, чем победу и возможность сделать так, чтобы американский президент был на Красной площади, но это лишь спекуляции. Любая дата или срок, по крайней мере публично озвученные, выглядят искусственными. Россия должна верить, что мы готовы это делать до того момента, пока президент Зеленский не скажет, что это (завершение войны – 24 Канал) его устраивает. Не имеет значения, сколько времени это займет.



Путин мечтает, чтобы Трамп приехал в Россию / Getty Images

Может ли Украина сдержать Россию без ядерки

Министр обороны США Пит Хэгсет заявил, что не исключает предоставления Украине ядерного оружия, если Трамп решит это сделать. Какую реакцию вызвало это заявление?

Я считаю, что Хэгсет подвергся критике даже от республиканских сенаторов после того, как сделал это заявление в Брюсселе. Уже на следующий день он начал его отрицать. Это все-таки первая неделя новой администрации, и некоторые ошибки могут быть допущены. Трудно представить сценарий, при котором это могло бы быть одобрено.

Не стоит забывать, что в Украине есть люди, которые помнят, как дорого обходилось наличие ядерного оружия. К примеру, из оборонного бюджета Великобритании размером 2,5% ВВП 1% идет только на содержание ядерных сил, которые являются очень ограниченными. То есть почти половина британского оборонного бюджета идет на поддержку современного ядерного оружия.

Так что не думаю, что серьезные люди действительно считают, что это было бы полезно для Украины, даже если бы такое решение было принято. Я верю, что ни демократы, ни республиканцы в Конгрессе США не увидят никакой выгоды от нарушения Договора о нераспространении ядерного оружия. В наших интересах, чтобы Украина не чувствовала, что ей нужно идти на такой шаг.

Вы уверены, что для сдерживания новых нападений России в будущем достаточно обычного оружия?

Да. Или возможности, которые Украина обеспечивает сама, или дальнобойное оружие, противовоздушная оборона, обычная артиллерия – все эти средства являются критически важными для победы Украины в этой войне. Мы должны обеспечить непрерывную поддержку в этом.

Готов ли Путин завершить войну

Считаете ли вы, что Владимир Путин и все союзники России испытали достаточно давления, чтобы согласиться на заключение соглашения о прекращении огня уже в 2025 году?

Конечно. Путину не важно, сколько его солдат погибает или какой ущерб наносится. Он будет продолжать эту войну, пока не посчитает, что мы сдаемся. Путин не сказал, что Россия имеет миллион погибших, а это может произойти уже через несколько месяцев, возможно, даже раньше. Не думаю, что он скажет, мол, этого уже много и надо останавливаться.

Выживание Путина зависит от того, чтобы быть в состоянии войны и создавать иллюзию, что Россия выигрывает или собирается выиграть. Поэтому я убежден, что последние несколько лет его единственной надеждой является ждать и надеяться, что США от нас (от Украины – 24 Канал) отвернутся, попытаются заключить какое-то соглашение, и потом все завершится. В тот день, когда Путин поймет, что этого не произойдет, он начнет искать способ, как выйти из этой ситуации.

Чувствуете ли вы, что в Кремле есть хоть какое-то чувство сожаления по поводу военного бедствия в Украине?

Могу говорить, основываясь на том, что говорят разные люди в России. Часть тех, кто появляется в российских ток-шоу, пропагандисты, говорят, что Россия должна была бы применить ядерное оружие, что они должны убить украинцев, а другая часть – что это была бы огромная ошибка.

Кажется, что все больше людей выходят и заявляют, что это была бы ошибка. Они достаточно смелые, чтобы сказать это публично. Считаю, что это что-то значит. Но в отношении серьезных правительственных фигур вряд ли мы услышим от них о том, что это была ошибка.

Можете представить чувство сожаления в голове Путина?

Диктаторы не уходят на пенсию – они остаются у власти пожизненно, потому что обычно с ними случаются плохие вещи, когда они пытаются уйти в отставку. Если только у них нет четкой и сильной программы преемственности. Не представляю, кто будет преемником Путина.

Поэтому, вероятно, сожаление испытывают олигархи, которые больше не имеют своей квартиры в Лондоне, не отправляют детей в школу в Швейцарии или их яхты конфискованы в Неаполе или где-то еще. Они, возможно, испытывают личное сожаление о своей жизни. Однако я не знаю, сколько из них скажут, что должны были остановить Путина, что это была ужасная идея. У меня такого ощущения относительно них нет.

При каком условии миротворческая миссия в Украине действительно сработает

Если будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Украиной и Россией и с введением европейских миротворцев, какое должно быть количество миротворческого контингента? Сколько времени может длиться это соглашение?

Это будет зависеть от состава миссии и того, кто ее обеспечивает, какие есть ожидания. В 1995 году НАТО создало миротворческие силы IFOR для реализации Дейтонского мирного соглашения (в Боснии и Герцеговине – 24 Канал). Кто-то тогда сказал, что это продлится один год. Тогда возник вопрос, что будет после этого года. Генерал Джон сказал, что его беспокоит не будущее, а то, что происходит сейчас. Это было правильное решение для командира – оставить политическим лидерам споры о том, что будет дальше.

Контингент IFOR находился два года. Затем он стал SFOR – стабилизационной силой и продолжил свою миссию. На самом деле это была очень успешная интервенция. Но она началась с очень сильной военной силы – трех дивизий, штаба корпуса, авиационных и наземных возможностей с правилами ведения боя, которые позволяли солдатам IFOR применять силу против любого серба, боснийца или хорвата, нарушившего соглашение.

Поэтому любая миротворческая сила, какой бы она не была и кто бы в нее не входил, должна иметь четкую миссию. Когда кто-то говорит, что нужно 200 тысяч, 100 тысяч или 50 тысяч, я спрашиваю: на чем это основывается? Мы же даже еще не знаем, какая это миссия. Размер будет зависеть от задачи. Например, если это будет зона отделения от северной границы Украины до Черного моря, которая должна быть 40 – 50 километров, то это большое количество людей. Речь идет о 200 тысячах.

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Было бы очень сложно удерживать такое количество сил на неопределенный период времени. Если это будут меньшие по количеству силы реагирования, то конечно людей будет меньше, но это также будет легче для россиян. Уверен, что россияне уже с первого дня будут проверять, действительно ли мы готовы сделать все необходимое.

Также ведутся обсуждения относительно этих миротворческих миссий. С вашей точки зрения, каким должен быть их мандат? Такие войска должны иметь возможность дать отпор в случае нападения со стороны России. Согласны ли вы с этим?

Да. Это правила ведения боя. Одна из причин, почему миссия IFOR была такой успешной, заключалась в том, что сербы знали, что любой солдат IFOR может стрелять на поражение, если на него нападут сербские войска. Очень четкие и сильные правила ведения боя. Это должна быть сила, способная к ведению боевых действий, а не 10 тысяч человек в голубых шлемах. Это не сработает.

Какие риски от России существуют после завершения войны

Существуют ли риски новой полномасштабной войны в Украине после прекращения огня?

Конечно. Если Кремль увидит, что Европа, Канада и США скажут, что, мол, хорошо, мы договорились, возвращаемся к обычной повестке дня. Например, США сосредоточены на Тихом океане, уменьшают свои возможности в Европе, люди снова хотят покупать газ у России. Если россияне увидят быстрое возвращение к обычному порядку, что означает отсутствие срочности для европейских стран наращивать собственные возможности, то конфликт может возобновиться.

Итак, ключевым моментом в любом согласованном урегулировании будет то, что россияне должны увидеть, что мы готовы, мы не тратим это время зря, украинцы пытаются исправить все проблемы, реорганизоваться, научиться, готовиться, сделать себя неуязвимыми. Россия должна видеть, как Европа постепенно наращивает свои возможности в Украине, одновременно увеличивая собственную способность к сдерживанию. Если Россия не увидит этого и сильной приверженности США, то риск возрастет.

В Германии много говорят о том, что они должны быть готовы к 2029 году. По их оценке, нужно 4 – 5 лет для того, чтобы достичь того уровня, до которого они хотят дойти. Если это так, то россияне скажут: а зачем нам ждать до 2029 года? Поэтому опасный период – это между настоящим временем и тем, когда Германия и другие европейские страны будут считать себя окончательно готовыми.