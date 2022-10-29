Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал. По его словам, российские оккупанты рассчитывают, что к весне у них будет примерно полумиллионная более-менее обученная армия вместе с мобилизованными. А к лету 2023 года численность вырастет до 1 миллиона 200 тысяч "пушечного мяса". Но это только планы.

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Планы оккупантов могут напугать. Однако на самом деле ситуация на поле боя будет зависеть от боевого потенциала ВСУ.

Это количество мобилизованных не будет играть роли, если у нас будет соответствующий боевой потенциал и огневые возможности. Вся проблема сейчас в огневой возможности армии, в количестве поставленного нам оружия,

– отметил Жданов.

Украина могла победить и до конца этого года

Как подчеркивает Жданов, он разделяет оптимизм Буданова – Украина действительно может победить уже в следующем году. Более того, можно было бы выгнать оккупантов и до конца этого года, если бы западные партнеры начали поставлять оружие в "промышленных масштабах" еще весной.

К сожалению, западные партнеры не смогли обеспечить нас необходимым количеством оружия. Прогноз Буданова хорош. Но он зависит от объема поставок. Если по номенклатуре мы получаем многое по нашим заявкам, то по количеству… Я бы сказал, что это такой необходимый минимум. Но никак не для того, чтобы мы смогли развивать контрнаступление,

– отметил Жданов.

Почему Запад пока что не предоставляет Украине значительное количество оружия для победы – сложно сказать. Здесь может быть множество различных причин.

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Когда ВСУ освободят Херсон

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов дал интервью изданию The Drive. В нем он спрогнозировал, когда ВСУ смогут выбить российских захватчиков из временно оккупированного Херсона.

Контрнаступление украинских военных в Херсонской области постепенно продвигается. По мнению Буданова, вероятнее всего, операция по освобождению Херсона продлится до конца следующего месяца. Там сейчас находятся самые боеспособные подразделения оккупантов.