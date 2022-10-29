Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 канал. За його словами, російські окупанти розраховують, що до весни у них буде приблизно півмільйонна більш-менш навчена армія разом з мобілізованими. А до літа 2023 року чисельність зросте до 1 мільйона 200 тисяч "гарматного м'яса". Але це лише плани.

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Плани окупантів можуть налякати. Однак насправді ситуація на полі бою залежатиме від бойового потенціалу ЗСУ.

Оця кількість мобілізованих не буде грати ролі, якщо у нас буде відповідний бойовий потенціал та вогневі можливості. Вся проблема зараз у вогневій можливості армії, у кількості поставленої нам зброї,

– зазначив Жданов.

Україна могла перемогти і до кінця цього року

Як наголошує Жданов, він поділяє оптимізм Буданова – Україна дійсно може перемогти вже в наступному році. Ба більше, можна було б вигнати окупантів і до кінця цього року, якби західні партнери почали постачати зброю в "промислових масштабах" ще навесні.

На жаль, західні партнери не змогли забезпечити нас необхідною кількістю зброї. Прогноз Буданова хороший. Але він залежить від обсягу постачань. Якщо по номенклатурі ми отримуємо багато за нашими заявками, то за кількістю… Я б сказав, що це такий необхідний мінімум. Але ніяк не для того, щоб ми змогли розвивати контрнаступ,

– зазначив Жданов.

Чому Захід поки не надає Україні значну кількість зброї для перемоги – важко сказати. Тут може бути величезна кількість різних причин.

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Коли ЗСУ звільнять Херсон

Голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов дав інтерв'ю виданню The Drive. У ньому він спрогнозував, коли ЗСУ зможуть вибити російських загарбників із тимчасово окупованого Херсона.

Контрнаступ українських військових на Херсонщині поступово просувається. На думку Буданова, найімовірніше, операція зі звільнення Херсона триватиме до кінця наступного місяця. Там зараз перебувають найбоєздатніші підрозділи окупантів.