Однако также сказал, что наша страна не собирается сдаваться. Поэтому без тяжелого оружия победа над войском России – просто более долгий процесс. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на интервью главы государства для Republic Media Network.

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Прокомментировал новую помощь США и Великобритании

Владимир Зеленский сказал, что Россия после перегруппировки и усиления войск пойдет в наступление. Однако это завершится лишь одним: враги оккупируют несколько городов, а наши военные снова будут их выбивать.

Тем, что нам не передают оружие те или иные мировые лидеры, этим может затягиваться война. Мы сдаваться не собираемся, а без тяжелого оружия это только более долгий процесс. Если миру хочется поскорее закончить войну, нужно как можно скорее предоставить нам это оружие,

– сказал президент.

Он прокомментировал и то, что в последнее время было несколько сообщений о новой военной поддержке США и Великобритании. По словам главы государства, это еще в процессе, поскольку грузы пока не доставляются. "А воевать в процессе невозможно. Нужно действовать быстро", – подытожил Владимир Зеленский.

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