Проте теж сказав, що наша країна не збирається здаватися. Тому без важкої зброї перемога над військом Росії – просто довший процес. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на інтерв'ю глави Держави для Republic Media Network.
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Прокоментував нову допомогу США та Британії
Володимир Зеленський сказав, що Росія після перегрупування та підсилення військ піде в наступ. Проте, мовляв, це завершиться лише одним: вороги окупують кілька міст, а наші військові знову будуть їх вибивати.
Тим, що нам не передають зброю ті чи інші світові лідери, цим і може затягуватися війна. Ми здаватися не збираємося, а без важкої зброї це лише довший процес. Якщо світові хочеться швидше закінчити війну, потрібно якомога швидше надати нам цю зброю,
– сказав президент.
Він прокоментував і те, що останнім часом було кілька повідомлень про нову військову підтримку від США та Великої Британії. За словами глави Держави, це ще в процесі, оскільки вантажі поки не доставляють. "А воювати в процесі неможливо. Потрібно діяти швидко", – підсумував Володимир Зеленський.
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