Своим прогнозом поделился глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко. Еще в 2022 году он предположил, что завершить войну удастся во второй половине следующего года.
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Украина победит осенью
В интервью Дейнеко подчеркнул, что Украина одержит победу над Россией осенью 2023 года. Он подчеркнул, что своего прогноза по окончании войны он не меняет.
Я еще в прошлом году, где-то в октябре, сделал прогноз, что мы победим в этом году, в октябре – ноябре, не позже. Я пока его не меняю,
– подчеркнул он.
Когда будут решающие бои
На этот вопрос в другом интервью ответил глава ГУР МО Кирилл Буданов. По его словам, боевые действия близятся к своему завершению. Глава ведомства уверяет, что его прогнозы относительно конца войны не претерпели изменений.
Что касается решающих боев, то их следует ожидать с "середины и до конца весны". Буданов заметил, что эти бои будут переломным моментом.
Чтобы лучше понять ситуацию на поле боя, глава ГУР МО провел аналогию с футбольным матчем. По его словам, в противостоянии между Украиной и Россией "счет 1:1, а минута 70-я".
Что нужно Украине для победы
Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал пять пунктов. Они важны в вопросе, связанном с победой Украины в войне против России. Речь идет о:
- большом количестве снарядов тяжелых калибров, чтобы минимизировать потери и уничтожать гораздо больше врагов за раз;
- дальнобойным ракетам, которыми можно будет уничтожать склады захватчиков на расстоянии 100 и более километров;
- беспилотниках, чтобы снизить негативные последствия для использования артиллерии и сделать более точной и экономичной стрельбу;
- бронетехнике, обеспечивающей излом оборонительных фортификаций России;
- авиации, которая позволит закрыть небо от дальнейших ракетных атак и обстрелов, которые враг продолжит совершать.