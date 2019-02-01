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      Когда в Украину придет настоящая весна: прогноз

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      Когда будет весна в Украине 2019: прогноз погоды когда придет весна
      Когда в Украину придет весна / Фото из открытых источников

      Настоящая весна в Украину в 2019 году придет поздно. В марте будет холодная погода со снегом и морозами, а потепление начнется лишь в конце месяца. Весна придет аж в апреле, а температура воздуха достигнет 20 градусов тепла.

      Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань в комментарии 24 каналу.

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      Зима в Украине в этом году будет затяжной, поэтому морозы до -9-12 градусов продержатся даже в первую неделю марта. В первый месяц весны будет часто идти снег, и только 26-27 числа возможен мокрый снег или дождь.

      С 20-22 марта ночные морозы ослабеют до-1-3 градусов, а с 23 марта столбики термометров опустятся до 0. Незначительное потепление начнется в последних числах месяца, а температура воздуха составит +8+11 градусов.

      Весна в Украину будет приходить постепенно, а резкое потепление начнется после 8 апреля.

      Первые 4 дня апреля будут холодные, а потом сразу резкое повышение температуры на 10-12 градусов тепла. Поэтому, начиная с 7-8 числа придет не апрель, а май. Столбики термометров поднимутся до +16+19 градусов,
      – заметил синоптик.

      via GIPHY

       

      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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