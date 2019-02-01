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      Коли в Україну прийде справжня весна: прогноз

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      Коли буде весна в Україні 2019: прогноз погоди коли прийде весна
      Коли в Україну прийде весна / Фото з відкритих джерел

      Справжня весна в Україну у 2019 році прийде пізно. У березні буде холодна погода зі снігом та морозами, а потепління розпочнеться лише наприкінці місяця. Весна прийде аж у квітні, а температура повітря сягне до 20 градусів тепла.

      Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань у коментарі 24 каналу.

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      Зима в Україні цього року буде затяжною, тому морози до -9-12 градусів протримаються навіть у перший тиждень березня. У перший місяць весни буде часто сніжити, і лише 26-27 числа можливий мокрий сніг чи дощ.

      З 20-22 березня нічні морози послабшають до -1-3 градусів, а з 23 березня стовпчики термометрів опустяться до 0. Незначне потепління почнеться в останніх числах місяця, а температура повітря сягне +8+11 градусів.

      Весна в Україну буде приходити поступово, а різке потепління розпочнеться після 8 квітня.

      Перші 4 дні квітня будуть холодні, а тоді одразу різке підвищення температури на 10-12 градусів тепла. Тому, починаючи з 7-8 числа прийде не квітень, а травень. Стовпчики термометрів піднуміться до +16+19 градусів,
      – зауважив синоптик.

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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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