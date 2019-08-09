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      Когда День строителя в Украине

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      Когда День строителя в Украине в 2019 году – дата праздника
      День строителя в Украине: 2019 / unsplash.com

      День строителя в Украине приходится на второе воскресенье августа. В 2019 году День строителя отмечается 11 августа.

      Профессиональный праздник работников строительства установлен в Украине Указом Президента в 1993-м году. Обычно, в этот день строители любят сдавать проекты, впоследствии отпраздновав это в дружном рабочем коллективе.

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      Празднование Дня строителя в Украине

      Неизменной традицией ко дню строителя является, конечно же, застолье. В этот день проходят различные торжественные встречи строителей, поздравительные концерты, а также лучшим из лучших вручаются награды. В Украине существует даже профессиональная награда "Заслуженный строитель Украины" и "Лучшему строителю".

      Традиции строителей

      В некоторых строительных компаниях сохранились свои традиции. Например, посвящение молодых строителей: откусить кусок хлеба с солью, подержать руки над чашей с огнем, а также одеть каску и пройти "испытание" кирпичом. Конечно же, все в шутку и без жертв.

      Некоторые строители любят вешать обереги над входом в дом. Оберегом может служить монета или зерна.

      Если строительство очень ожидаемое и приятное, а проект пришелся по душе – то можно разбить бутылку шампанского о первую плиту.

      У славян считалось, что лучший день для начала возведения нового дома – вторник или четверг. Также было очень важно выбрать правильное место для будущего строительства. Ни в коем случае нельзя было строить на перекрестке или пересечении дорог, а особенно на месте могилы или чьей-то гибели. Также строители того времени не любили строить рядом с бузиной, так как считали, что жизнь рядом с этим растением будет горькой.

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      Теги: Новости недвижимости Новости недвижимости Украины Строительство Традиции Криминал Инфографика
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