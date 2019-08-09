Коли День будівельника в Україні

День будівельника в Україні припадає на другу неділю серпня. У 2019-му році День будівельника святкують 11 серпня.

Професійне свято працівників будівництва встановили в Україні Указом Президента у 1993-му році. Зазвичай, у цей день будівельники люблять здавати проекти, згодом відсвяткувавши це у дружньому робочому колективі.

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Святкування Дня будівельника в Україні

Незмінною традицією до дня будівельника є, звісно ж, застілля. В цей день проходять різні урочисті зустрічі будівельників, вітальні концерти, а також найкращим із кращих вручаються нагороди. В Україні існує навіть професійна нагорода "Заслужений будівельник України" та "Кращому будівельнику".

Традиції будівельників

У деяких будівельних компаніях збереглися свої традиції. Наприклад, посвята молодих будівельників: відкусити шматок хліба з сіллю, потримати руки над чашею з вогнем, а також одягнути каску та пройти "випробування" цеглою. Звісно ж, все жартома та без жертв.

Деякі будівельники люблять вішати обереги над входом до будинку. Оберегом може слугувати монета чи зерна.

Якщо будівництво дуже очікуване та приємне, а проект припав до душі – то можна розбити пляшку шампанського об першу плиту.

У слов'ян вважалося, що найкращий день для початку зведення нового будинку – вівторок або четвер. Також було дуже важливо обрати правильне місце для майбутнього будівництва. В жодному разі не можна було будувати на перехресті чи перетині доріг, а особливо на місці могили чи чиєїсь загибелі. Також будівельники того часу не любили будувати поруч з бузиною, адже вважали, що життя поруч з цією рослиною буде гірким.



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