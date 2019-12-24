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      Когда депутаты предлагают праздновать Рождество: опрос

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      Когда украинцам праздновать Рождество / Коллаж 24 канала

      Митрополит Епифаний заявил, что Рождество можно праздновать и 25 декабря, если украинцы этого хотят. 24 канал решил поинтересоваться, когда предлагают и когда планируют праздновать Рождество народные депутаты Украины.

      По информации главы ПЦУ, большинство Поместных Православных Церквей празднуют Рождество по новому григорианскому календарю. Относительно перспективы празднования православными украинцами Рождества в декабре, митрополит Епифаний не спешит с выводами. Впрочем, отмечает, что это станет реальным только тогда, когда украинский народ воспримет такую инициативу.

      Интересно: Рождество 25 декабря или 7 января: Епифаний объяснил, когда могут перенести

      ► Депутаты о праздновании Рождества

      Поэтому 24 канал спросил народных депутатов Украины, когда, по их мнению, нужно праздновать Рождество в Украине, и когда сами нардепы отмечают этот праздник.

      Например, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не знает, есть ли смысл объединять две даты. Однако, нардепу от "Голоса" Наталье Пипе больше импонирует 25 декабря. Также она считает, что празднование именно в этот день введет Украину в мировой дискурс и отдалит от российского. А вот нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко рассказал, что будет праздновать 7 января, хотя ничего плохого не видит и в декабрьском праздновании. Больше ответов – смотрите в видео.

      Видео: нардепы рассказали, когда предлагают и сами празднуют Рождество

       

      ► Что стоит знать о различных датах празднования Рождества

      Украинская православная церковь, как и большинство Восточных католических церквей, а также Сербская, Ерусалимская, Грузинская и Польская православные церкви празднуют Рождество 7 января, что соответствует 25 декабря по старому юлианскому календарю.

      В то же время, римо-католическая церковь, большинство протестантских церквей, а также часть православных церквей, таких как: Константинопольская, Александрийская, Румынская, Болгарская и другие – празднуют Рождество Христово в ночь с 24 на 25 декабря, по григорианскому и новоюлианскому календарям.

      Отметим, что с 2017 года в Украине 25 декабря является государственным выходным днем, когда отмечается Рождество Христово по григорианскому и новоюлианскому календарю.

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      Автор: Андрей Костюк
      Теги: Новости политики Новогодние праздники Рождество Верховная Рада
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