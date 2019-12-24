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      Коли депутати пропонують святкувати Різдво: опитування

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      КОли українцям святкувати Різдво / Колаж 24 каналу

      Митрополит Епіфаній заявив, що Різдво можна святкувати і 25 грудня, якщо українці цього хочуть. 24 канал вирішив поцікавитися, коли пропонують та коли планують святкувати Різдво народні депутати України.

      За інформацією глави ПЦУ, більшість Помісних Православних Церков святкують Різдво за новим григоріанським календарем. Щодо перспективи святкування православними українцями Різдва в грудні, митрополит Епіфаній не поспішає з висновками. Втім, наголошує, що це стане реальним тільки тоді, коли український народ сприйматиме таку ініціативу.

       Цікаво: Різдво 25 грудня чи 7 січня: Епіфаній пояснив, коли можуть перенести

      Депутати про святкування Різдва

      Тому 24 канал запитав народних депутатів України, коли, на їхню думку, потрібно святкувати Різдво в Україні, та коли самі нардепи відзначають це свято.

      Наприклад, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не знає, чи є сенс об'єднувати дві дати. Натомість, нардепці від "Голосу" Наталії ПІпі більше імпонує 25 грудня. Також вона вважає, що святкування саме у цей день введе Україну в світовий дискурс і віддалить від російського. А от нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко розповів, що святкуватиме 7 січня, хоча нічого поганого не бачить і у грудневому святкуванні. Більше відповідей – дивіться у відео.

      Відео: нардепи розповіли, коли пропонують і самі святкують Різдво

       

      ► Що варто знати про різні дати святкування Різдва

      Українська православна церква, як і більшість Східних католицьких церков, а також Сербська, Єрусалимьска, Грузинська і Польська православні церкви святкують Різдво 7 січня, що відповідає 25 грудня за старим юліанським календарем.

      Водночас, римо-католицька церква, більшість протестантських церков, а також частина православних церков, як-от: Константинопільська, Олександрійська, Румунська, Болгарська та інші  святкують Різдво Христове в ніч з 24 на 25 грудня, за григоріанським та новоюліанським календарями.

      Зазначимо, що з 2017 року в Україні 25 грудня є державним вихідним днем, коли відзначається Різдво Христове за григоріанським та новоюліанським календарем.

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      Автор: Андрій Костюк
      Теги: Новини політики Новорічні свята Різдво Верховна Рада
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