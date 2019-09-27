Когда достроят мост на Троещину" и кто тратит выделенные 6,5 миллиардов гривен

"Мост на Троещину" уже стал самым длительным и дорогим долгостроем в истории Украины. Его строят уже почти 30 лет и никак не доведут до ума. По замыслу, он должен был бы соединить Левый и Правый берега столицы, появились бы новые 7 километров дороги, 3 развязки и даже новая ветка метро – это все Подольско-Воскресенский мостовой переход.

Кратко об основных вехах долгостроя: в 2016 году городские власти объявили тендер на генподрядчика по строительству Подольско-Воскресенского моста. Сумма закладывалась просто безумная – 6,5 миллиардов гривен.

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А сам тендер успели спешно разыграть до введения электронной системы "Прозорро". Поэтому общественность не знает большинство информации о ходе строительства. Например, по этому тендеру не известны все субподрядчики и не известны все цены на строительные работы и материалы.

Глеб Каневский – антикоррупционный активист из неправительственной организации StateWatch, который исследовал эту историю строительства Подольского моста. Он замечает, именно спешно проведенная тендерная процедура скрыла большинство информации по этой закупке.

Строительство "моста на Троещину"

Так, говорит Каневский, 6,5 миллиардов и достались тому, с кем у столичных чиновников могла быть определенная договоренность. Счастливым получателем этого миллиардного подряда стала фирма "Эко-Буд-Трейд".

Чем известна фирма, которая оперирует миллиардами из бюджета?

"Эко-строй-трейд" – компания, основанная в декабре 2014 года с уставным капиталом в 1 тысячу гривен, в 2015 году ее уже выставляли на продажу как готовую фирму под ключ, и, похоже, что покупатели нашлись, ведь уже в марте 2016 года сменились учредители и руководство. И именно на 2017 год этой ООО и приходится джекпот в виде первых траншей выигранного 6-миллиардного тендера на строительство моста.

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На сегодня уставный капитал "Эко-строй-трейд" вырос до 7 миллионов гривен, а конечными владельцами компании являются Евгений Расторгуев и Максим Половко. Так, 38-летний Максим Половко баллотировался в 2015 году в Киевсовет по спискам от БПП.

Кроме того, строительная фирма "Эко-Строй-Трейд" стала фигурантом уголовного производства за строительство участка кольцевой под Киевом. Деньги получили, а дорогу, похоже, забыли сделать.

В итоге судьбу многострадального моста журналисты решили узнать в офисе "Эко-Строй-Трейд" и лично получить ответ на этот вопрос. Но там никого не нашли. А единственный контактный номер телефона либо выключен, либо никто не берет трубку.

Куда дел бюджетные деньги "Эко-строй-трейд"?

Узнать, кому генподрядчик "Эко-строй-трейд" переводил средства при строительстве Подольского моста, можно только через портал публичных средств. Но и там информация не полная. Неизвестно, за что они получили бюджетные деньги, и куда деньги пошли дальше. Например, за 9 месяцев этого года 3,5 миллиона от "Эко-строя" получило некое ООО "Стар груп ЛТД".

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Для выполнения работ по строительству Подольского моста "Эко-строй" нанял более 20-ти субподрядчиков. Более того, многие субподрядчики по строительству Подольского моста являются фигурантами многих уголовных производств. Некоторые фирмы подозреваются в отмывании денег, полученных преступным путем, некоторые – в фиктивном предпринимательстве, а другие – завышенных ценах на стройке или участии в сомнительных закупках.

Даже сам "Эко-Строй-Трейд" отличился. Компания фигурирует в уголовном производстве по строительству участка окружной дороги в Киеве. Они выиграли тендер на строительство 2 км дороги за 1 миллиард 125 миллионов гривен. Правоохранители подозревают, что во время строительства этих 2 километров, возможно, произошли хищения бюджетных средств.

Незавершенное строительство участка кольцевой под Киевом

Когда достроят "мост на Троещину"?

Журналисты обратились за вопросами к мэру Киева Виталию Кличко. Тот говорит, что они открыты и прозрачны и даже назвал дату запуска работы этого моста.

Подольско-Воскресенский мостовой переход – это очень важный объект. И не секрет, что мосты у нас в таком уставшем состоянии. Без исключения много лет деньги не вкладывались, мы сейчас пытались привлечь внешнее финансирование, но тем не менее взяли строительство моста на бюджет города. Наши планы до конца следующего года запустить автосообщение между Левым и Правым берегом,

– ответил Кличко.

Однако Госаудит служба выяснила в своем отчете, что готовность по строительству "моста на Троещину" значительно ниже, чем отчитываются, и не превышает 35% процентов.

Кроме того, вполне вероятно, что при каденции Кличко этот мост могут и не достроить.С другой стороны, 4 миллиарда из запланированных 6 уже выделены. Хотя, вероятно, они уже растворились на счетах неизвестных компаний. Жаль только, что от этого страдают жители Левого берега столицы.