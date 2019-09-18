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      Убытки – государству, а прибыль – в свои карманы: что творится с санаторием "Феофания"

      ЦРУ 91 Читати новину українською

      Престижный когда-то советский санаторий для "элиты" в столице едва не довели до банкротства, но в это же время на нем исправно зарабатывали частные компании! Как профукали земли на 100 миллионов гривен и кто стоит за наглыми проделками – читайте дальше.

      В начале июля Госаудитслужба выдала отчет о проверке государственного санатория "Феофания". В нем отметили, что санаторий не работает по назначению, а функционирует как отель. Более того, он находится в ужасном состоянии. Но парадокс заключается в том, что государственный санаторий фактически не работает, но на его территории достаточно успешно функционирует ряд частных компаний, которые и зарабатывают деньги.

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      Это классическая схема, когда убытки – государству, а прибыль – в частные карманы. Кроме того, насчет этого даже есть не одно уголовное производство, но об этом чуть позже.

      Что известно о санатории "Феофания"?Санаторий "Феофания" – это очень живописный парк в Киеве. На его территории с советских времен остался такой себе санаторий, который когда-то обслуживал советских чиновников.

      В 1994 году санаторий был отдан в аренду на пять лет, однако, как это часто бывает в нашей стране, после окончания срока аренды, частный владелец отказывался возвращать имущество и пытался приватизировать такой лакомый кусок недвижимости и территорию.

      И лишь в 2012 году удалось вернуть имущественный комплекс санатория. Еще три года часть помещений продолжали сдавать в аренду, но в 2015 абсолютно все имущество передали в государственную собственность. Однако спрос на санаторий упал в несколько раз, а соответственно уменьшились и доходы. Основную причину такого плачевного положения дел аудиторы связывают с работой старого директора санатория Игоря Ярошенко. Ведь бывшим руководством при убыточности предприятия начислялись премии на общую сумму в 300 тысяч гривен.


      Санаторий "Феофания"

      Журналистов программы "ЦРУ" на территорию санатория не пустили. Хотя сначала директор заведения был не против провести экскурсию и все показать.

      Я не хотел бы давать никаких комментариев относительно прошлого руководства и все остальное,
      – отказал директор "Феофании".

      Однако у журналистов всегда есть "план Б". С помощью квадрокоптера удалось заснять территорию "Феофании". На видео четко видно, что санаторий есть, территория вокруг здания ухожена, а во дворе стоят машины.


      Во дворе санатория стоят машины

      Следовательно, что такого могут прятать в самом сердце такой красоты?

      Важно! Чтобы не путать грешное с праведным, разберемся, что такое "Феофания".

      • Во-первых, это парк и памятник садового искусства, который принадлежит структуре Академии наук Украины с названием – Институт эволюционной экологии.
      • Во-вторых, "Феофания" – это клиника, что находится за два километра и которую мы знаем из новостей о Насирове и клетчатом одеяле.
      • В-третьих, "Феофания" – это санаторий, расположенный как раз посреди парка с тем же названием. И парк, и санаторий сейчас руководствуются тем же Институтом, то есть, все принадлежит государству.

      Несмотря на жалкий вид самого корпуса в помещениях санатория прописаны несколько частных компаний. Например, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТОГО ТИПА "ЛК ФЕОФАНИЯ". В реестре Минюста на этом ООО значатся сразу три объекта недвижимости: два детских санатория и база отдыха. В итоге журналисты решили проверить, что же это такое.


      Земли санатория "Феофания"

      Когда-то вместо чащ был детский оздоровительный лагерь "Ясный". Но сейчас там ветер гуляет.

      Было да и забыло,  скажете вы. Но не торопитесь с выводами, – отвечу я, – поскольку ныне территория бывшего детского лагеря – это 6,5 гектаров ну просто в суперэлитном пригороде столицы – поселке городского типа Козине. К слову, где-то за деревьями не так уж и далеко размещается имение пятого президента Петра Порошенко,
      – сказал журналист-расследователь "ЦРУ" Илья Лукаш.

      Согласно объявлению о продаже аналогичной земли тут же, в Козине, хотят четыре тысячи долларов за сотку или 65 миллионов гривен за земли некогда детского лагеря.

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      Эти земли, некогда принадлежавшие Академии наук Украины, хотели передать в частную собственность, но на пути стала прокуратура, пытающаяся вернуть их в государственную собственность.

      Больше – смотрите в программе.

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      Теги: Новости Украины Деньги Расследования Журналисты ЦРУ
      Источник: 24 канал
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