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      Збитки – державі, а прибутки – у свої кишені: що коїться з санаторієм "Феофанія"
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      Збитки – державі, а прибутки – у свої кишені: що коїться з санаторієм "Феофанія"

      ЦРУ 316 Читать новость на русском

      Престижний колись радянський санаторій для "еліти" у столиці ледь не довели до банкрутства, але у цей самий час на ньому справно заробляли приватні компанії! Як профукали землі на 100 мільйонів гривень і хто стоїть за нахабними оборудками – читайте далі.

      На початку липня Держаудитслужба видала звіт про перевірку державного санаторію "Феофанія". У ньому зазначили, що санаторій не працює за призначенням, а функціонує як готель. Ба більше, він перебуває у жахливому стані. Але парадокс полягає в тому, що державний санаторій фактично не працює, але на його території доволі успішно функціонує низка приватних компаній, які й заробляють гроші.

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      Це класична схема, коли збитки – державі, а прибутки – у приватні кишені. Крім того, щодо цього навіть є не одне кримінальне провадження, але про це трохи згодом. 

      Що відомо про санаторій "Феофанія"?Санаторій "Феофанія" – це дуже мальовничий парк у Києві. На його території з радянських часів залишився такий собі санаторій, який колись обслуговував радянських чиновників. 

      У 1994 році санаторій було віддано в оренду на п'ять років, однак, як це часто буває в нашій країні, після закінчення терміну оренди, приватний власник відмовлявся повертати майно та намагався приватизувати такий ласий шматок нерухомості та територію.

      І лише у 2012 році вдалось повернути майновий комплекс санаторію. Ще три роки частину приміщень продовжували здавати в оренду, але в 2015 абсолютно все майно передали до державної власності. Проте попит на санаторій впав у декілька разів, а відповідно зменшилися і прибутки. Основну причину такого плачевного стану справ аудитори пов'язують з роботою старого директора санаторію Ігоря Ярошенка. Адже колишнім керівництвом при збитковості підприємства нараховувались премії на загальну суму у 300 тисяч гривень.


      Санаторій "Феофанія"

      Журналістів програми "ЦРУ" на територію санаторію не пустили. Хоча спершу директор закладу був не проти провести екскурсію та все показати.

      Я не хотів би давати ніяких коментарів щодо минулого керівництва і все інше,
      – відмовив директор "Феофанії".

      Однак у журналістів завжди є "план Б". За допомогою квадрокоптера таки вдалося зафільмувати територію "Феофанії". На відео чітко видно, що санаторій є, територія довкола будівлі доглянута, а у дворі стоять автівки.


      У дворі санаторію стоять автівки

      Тож, що такого можуть ховати у самісінькому серці такої краси?

      Важливо! Аби не плутати грішне з праведним, розберімося, що таке "Феофанія".

      • По-перше, це парк і пам'ятка садового мистецтва, що належить структурі Академії наук України з назвою – Інститут еволюційної екології.
      • По-друге, "Феофанія" – це клініка, що розташована за два кілометри і яку ми знаємо з новин про Насірова і картату ковдру.
      • По-третє, "Феофанія" – це санаторій, що розташований якраз посеред парку з тією ж назвою. І парк, і санаторій нині керуються тим самим Інститутом, тобто, все належить державі. 

      Попри жалюгідний вигляд самого корпусу у приміщеннях санаторію прописані декілька приватних компаній. Наприклад, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ "ЛК ФЕОФАНІЯ". У реєстрі Мін'юсту на цьому ТОВі значаться одразу три об'єкти "нерухомості": два дитячі санаторії та база відпочинку. Зрештою журналісти вирішили перевірити, що ж це таке.


      Землі санаторію "Феофанія"

      Колись замість хащ був дитячий оздоровчий табір "Ясний". Але зараз там вітер гуляє. 

      Було та і забуло, – скажете ви. Але ж не поспішайте з висновками, – відповім я, – оскільки нині територія колишнього дитячого табору – це 6,5 гектарів ну просто в суперелітному передмісті столиці – селищі міського типу Козині. До слова, десь за деревами не так вже і далеко розміщується маєток п'ятого президента Петра Порошенка,
      – сказав журналіст-розслідувач "ЦРУ" Ілля Лукаш.

      Згідно з оголошенням про продаж аналогічної землі тут же, у Козині, хочуть чотири тисячі доларів за сотку або 65 мільйонів гривень за землі колись дитячого табору.

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      Ці землі, що колись належали Академії наук України, намагалися передати у приватну власність, але на заваді стала прокуратура, що намагається повернути їх у державну власність.

      Більше – дивіться у програмі.

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      Теги: Новини України Гроші Розслідування ЦРУ Журналісти
      Джерело: 24 канал
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