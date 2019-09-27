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      Когда достроят Шулявский мост

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      Одна из крупнейших транспортных развязок столицы – Шулявский мост – закрыт уже полгода. Пробки почти не прекращаются, а скандальный мост давно стал мемом в украинских соцсетях. Последние недели люди живо обсуждали, что на стройке – ни одного рабочего, а застройщик и вообще исчез. Так когда же печально известный мост наконец откроют и откроют ли вообще – узнавали журналисты 24 канала.

      Начало ремонта

      "Устал" Шулявский мост еще в феврале 2017 года. Столичная власть быстро провела тендерные процедуры, и уже следующей весной путепровод закрыли и начали демонтаж.

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      Уже через три месяца, в июне, глава столицы инспектировал объект.

      Мы делаем все для того, чтобы уже в сентябре конструкция моста стояла и до декабря, максимум, мы будем делать все, чтобы уже мост запустить. Уже в этом году Шулявский мост должен поехать,
      – сказал тогда мэр Киева Виталий Кличко.

      Шулявський міст
      В апреле 2018 года вывозили Шулявский мост на утилизацию

      Что с мостом сегодня

      В сентябре 2019 года киевляне жаловались: строительство или умерло, или очень замедлилось.

      ► Жалоба в НАБУ

      Депутаты горсовета подали жалобу в НАБУ. Они обвиняют мэра Виталия Кличко и застройщика моста Максима Микитася в кумовстве, коррупции, организации фиктивного тендера и распиле бюджетных средств. Кстати, выделенных на мост 600 миллионов – как выяснилось – не хватает. Смета выросла еще на 230 миллионов.

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      "Где выполненные работы на 600 миллионов, которые уже проплачены и проавансированы? Вот что изменилось, что у нас вдруг 600 миллионов путем там пальцевых махинаций в боксерских перчатках новоиспеченным Дэвидом Копперфильдом превратились в 830 миллионов? Это нарушение закона о тендерных закупках. Есть договор, его менять нельзя – есть существенные условия!", – сказал депутат Киевского городского совета Юрий Вахель.

      шулявський міст
      Шулявский мост

      ► Что ответили подрядчик, Киевская администрация, Дирекция строительства дорожно-транспортных

      Подрядчик – общество с ограниченной ответственностью "Северо-украинский строительный альянс" – на звонки и запросы 24 канала не отреагировал. На его сайте сроком окончания работ указано четвертый квартал 2019 года. По более свежей информацией о том, когда же поедет мост – мы обратились к Киевской администрации. Но говорить на камеру там никто не решился, говорят: тема "уставшего" моста стала токсичной.

      Ответственная же за киевские застройки Дирекция строительства дорожно-транспортных о дате возобновления движения сооружений написала только следующее: "В целом, к концу 2019 года запланирован запуск прямого движения через проспект Победы".

      ► Куда делся Микитась

      А самое интересное, что сам застройщик – Максим Микитась – который обещал, что мост заработает до 30 ноября, вдруг якобы вышел из строительного бизнеса. Что повлекло слухи о том, что и мост, и еще с десяток строительных объектов его компаний станут новыми долгостроями и Элитацентром. Хотя позже он это отрицал. На наши настойчивые звонки одиозный экс-нардеп и теперь уже экс-застройщик не отреагировал.

      максим микитась
      Максим Микитась

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      Автор: Анна Брыкова
      Теги: Новости Украины Виталий Кличко Новости Киева Шулявский мост
      Источник: 24 канал
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