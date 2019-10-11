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      Когда и как украинцы смогут экономить на водительских удостоверениях

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      Водители смогут сэкономить на учебных курсах
      Водители смогут сэкономить на учебных курсах / 24 канал

      Сэкономить деньги и время при обучении и получении водительских удостоверений украинцам помогут изменения в законе Украины "О дорожном движении".

      Если народные депутаты примут изменения к этому закону, будущие водители смогут самостоятельно изучать теоретические материалы дома без посещения специализированных курсов и объяснений инструктора. Однако, чтобы им позволили перейти к практической учебной части, они вынуждены будут сдать тест на знание ПДД.

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      Самостоятельное изучение теории – нормальная практика, такое у нас уже было 15 лет назад. И тогда, кстати, количество ДТП было значительно меньше, – сказал в комментарии 24 каналу эксперт по вопросам законодательного обеспечения ПДД Владимир Караваев.

      Он отметил, что сейчас такое обучение практикуют во всей Европе. А Украина обязалась имплементировать директиву Европейского Союза, которая называется "удостоверение водителя". Эксперт также отметил, что уже истек срок, когда нужно было ввести новшества.

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      По этой директиве вообще не имеет значения, где человек учится. Главное внимание уделяется тому, кто и как принимает экзамен. За рубежом существует институт независимых экзаменаторов. Как у нас будут принимать экзамен – пока механизм неизвестен. Вероятно, постепенно тоже введут комиссии, как в Европе, – говорит Караваев.

      Но получать практику вождения таки придется с инструктором. Кроме того, если водителям-самоучкам не удастся с первого раза сдать тест – следующая попытка будет только через три месяца. А вот тем, кто посещает специализированные курсы, пересдавать проваленный экзамен можно будет уже через 5 дней.

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      Подробнее о возможных изменениях в закон Украины "О дорожном движении" читайте в статье "Водительские права по-новому: как хотят изменить порядок получения удостоверений".

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