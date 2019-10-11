Коли і як українці зможуть економити на водійських посвідченнях, – пояснення експерта

Зекономити гроші і час при навчанні і отриманні водійських посвідчень українцям допоможуть зміни до закону України "Про дорожній рух".

Якщо народні депутати ухвалять зміни до цього закону, майбутні водії зможуть самостійно вивчати теоретичні матеріали вдома без відвідування спеціалізованих курсів і пояснень інструктора. Проте, аби їм дозволили перейти до практичної навчальної частини, вони змушені будуть здати тест на знання ПДР.

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Самостійне вивчення теорії – нормальна практика, таке у нас вже було 15 років тому. І тоді, до речі, кількість ДТП була значно меншою, – сказав у коментарі 24 каналу експерт з питань законодавчого забезпечення ПДР Володимир Караваєв.

Він зазначив, що зараз таке навчання практикують у всій Європі. А Україна зобов’язалася імплементувати директиву Європейського Союзу, яка називається "Про посвідчення водія". Експерт також зазначив, що вже збіг термін, коли потрібно було ввести нововведення.

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За цією директивою взагалі немає значення, де людина навчається. Головна увага приділяється тому, хто і як приймає іспит. За кордоном існує інститут незалежних екзаменаторів. Як у нас прийматимуть іспит – поки механізм невідомий. Ймовірно, поступово теж введуть комісії, як в Європі, – каже Караваєв.

Але отримувати практику водіння таки доведеться з інструктором. Крім того, якщо водіям-самоучкам не вдасться з першого разу скласти тест – наступна спроба буде лише через три місяці. А от тим, хто відвідує спеціалізовані курси, перескладати провалений іспит можна буде вже через 5 днів.

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Детальніше про можливі зміни до закону України "Про дорожній рух" читайте у статті "Водійські права по-новому: як хочуть змінити порядок отримання посвідчень".