Когда и в каких областях могут ввести комендантский час: объяснение МВД

Комендантский час могут ввести в западных областях Украины, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Сформировать полный перечень таких регионов могут до утра 11 апреля.

Об этом в эфире "Общественного" сообщил советник министра внутренних дел Украины Юрий Тандит.

Актуально В Киеве не собираются вводить комендантский час, – Кличко

По его словам, предложения ввести комендантский час в настоящее время есть на Закарпатье, частично во Львовской, Волынской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Полный перечень областей в МВД обещают обнародовать позже. Советник также отметил, что "ситуация меняется".

Ограничение будем принимать. Думаю, утром будет официальное заявление Нацполиции. И в западных регионах, где объявляется комендантский час, также будет соответствующее заявление,

– сказал советник министра.

Он отметил, что правоохранители за нарушение ограничений сначала будут предупреждать людей. Штрафовать только при многократных нарушениях.

Также Тандит отметил, что сейчас Нацполиция согласовывает с властью на местах дальнейшие действия на эти и следующие выходные, во время которых христиане будут праздновать Пасху.

Что известно о введении новых ограничений в 5 областях