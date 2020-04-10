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      Когда и в каких областях могут ввести комендантский час: объяснение МВД

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      Комендантский час в Украине / Нацполиция

      Комендантский час могут ввести в западных областях Украины, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Сформировать полный перечень таких регионов могут до утра 11 апреля.

      Об этом в эфире "Общественного" сообщил советник министра внутренних дел Украины Юрий Тандит.

      Актуально В Киеве не собираются вводить комендантский час, – Кличко

      По его словам, предложения ввести комендантский час в настоящее время есть на Закарпатье, частично во Львовской, Волынской, Тернопольской и Черновицкой областях.

      Полный перечень областей в МВД обещают обнародовать позже. Советник также отметил, что "ситуация меняется".

      Ограничение будем принимать. Думаю, утром будет официальное заявление Нацполиции. И в западных регионах, где объявляется комендантский час, также будет соответствующее заявление,
      – сказал советник министра.

      Он отметил, что правоохранители за нарушение ограничений сначала будут предупреждать людей. Штрафовать только при многократных нарушениях.

      Также Тандит отметил, что сейчас Нацполиция согласовывает с властью на местах дальнейшие действия на эти и следующие выходные, во время которых христиане будут праздновать Пасху.

      Что известно о введении новых ограничений в 5 областях

      • В Киевской области решили внедрить жесткие правила карантина в выходные дни с 11 по 13 апреля и с 18 по 21 апреля. Вероятно, что патрулирование в этот период тоже будет усилено. Комиссия считает, что эпидемическая ситуация в области ухудшается с каждым днем.
      • В то же время мэр Киева заявил, что в столице не будут вводить комендантский час. Виталий Кличко добавил, что это вне компетенции местных властей.
      • Жителям Волынской области рекомендовали на выходных не выходить на улицу, сообщили в местной ОГА. Об усилении карантинных ограничений в Волынской области сообщил председатель ОГА Юрий Погуляйко, отметили в пресс-службе. С 13:00 субботы до 6:00 понедельника жители области должны оставаться дома и не выходить на улицу. Также в ОГА призвали приобрести необходимые продукты и лекарства заранее.
      • В Закарпатской ОГА жителям области также рекомендовали не выходить из дома с 13 часов 11 апреля до 6 утра 13 апреля.
      • В эти выходные на Буковине вводят усиленные карантинные мероприятия. Кроме рекомендации не выходить на улицу, будут действовать и строгие противоэпидемические мероприятия. В частности, с 13:00 субботы до 6:00 понедельника: не будут работать продуктовые магазины, а заправочные станции будут обслуживать только специальные категории водителей.
      • В Ивано-Франковской области дополнительные карантинные ограничения были введены в период 11-12 апреля. Соответствующее решение обнародовал временно исполняющий обязанности главы Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив во время брифинга.

       

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Министерство внутренних дел Карантин в Украине 2020 Новости политики
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