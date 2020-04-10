Коли та в яких областях можуть запровадити комендантську годину: пояснення МВС

Комендантську годину можуть ввести в західних областях України, аби запобігти поширенню коронавірусу. Сформувати повний перелік таких регіонів можуть до ранку 11 квітня.

Про це в ефірі "Громадського" повідомив радник міністра внутрішніх справ України Юрій Тандіт.

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За його словами, пропозиції ввести комендантську годину нині є на Закарпатті, частково у Львівській, Волинській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

Повний перелік областей у МВС обіцяють оприлюднити згодом. Радник також зазначив, що "ситуація змінюється".

Обмеження будемо ухвалювати. Думаю, вранці буде офіційна заява Нацполіції. І по західних регіонах, де оголошується комендантська година, також буде відповідна заява,

– сказав радник міністра.

Він зазначив, що правоохоронці за порушення обмежень спочатку попереджатимуть людей. Штрафуватимуть лише при багаторазових порушеннях.

Також Тандіт зауважив, що наразі Нацполіція узгоджує з владою на місцях подальші дії на ці та наступні вихідні, під час яких християни святкуватимуть Великдень.

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