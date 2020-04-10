Коли та в яких областях можуть запровадити комендантську годину: пояснення МВС
Комендантську годину можуть ввести в західних областях України, аби запобігти поширенню коронавірусу. Сформувати повний перелік таких регіонів можуть до ранку 11 квітня.
Про це в ефірі "Громадського" повідомив радник міністра внутрішніх справ України Юрій Тандіт.
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За його словами, пропозиції ввести комендантську годину нині є на Закарпатті, частково у Львівській, Волинській, Тернопільській та Чернівецькій областях.
Повний перелік областей у МВС обіцяють оприлюднити згодом. Радник також зазначив, що "ситуація змінюється".
Обмеження будемо ухвалювати. Думаю, вранці буде офіційна заява Нацполіції. І по західних регіонах, де оголошується комендантська година, також буде відповідна заява,
– сказав радник міністра.
Він зазначив, що правоохоронці за порушення обмежень спочатку попереджатимуть людей. Штрафуватимуть лише при багаторазових порушеннях.
Також Тандіт зауважив, що наразі Нацполіція узгоджує з владою на місцях подальші дії на ці та наступні вихідні, під час яких християни святкуватимуть Великдень.
Що відомо про запровадження нових обмежень у 5 областях
- У Київській області вирішили впровадити жорсткіші правила карантину у вихідні дні з 11 по 13 квітня та з 18 по 21 квітня. Ймовірно, що патрулювання у цей період теж буде посилене. Комісія вважає, що епідемічна ситуація в області погіршується з кожним днем.
- Водночас мер Києва заявив, що у столиці не запроваджуватимуть комендантську годину. Віталій Кличко додав, що це поза компетенцією місцевої влади.
- Жителям Волинської області рекомендували на вихідних не виходити на вулицю, повідомили у місцевій ОДА. Про посилення карантинних обмежень у Волинській області повідомив голова ОДА Юрій Погуляйко, зазначили у пресслужбі. З 13:00 суботи до 6:00 понеділка жителі області мали б залишатися вдома та не виходити на вулицю. Також в ОДА закликали придбати необхідні продукти та ліки завчасно.
- У Закарпатській ОДА жителям області також рекомендували не виходити з дому від 13 години 11 квітня до 6 ранку 13 квітня.
- Цими вихідними на Буковині вводять посилені карантинні заходи. Окрім рекомендації не виходити на вулицю, діятимуть і суворіші протиепідемічні заходи. Зокрема, з 13:00 суботи до 6:00 понеділка: не працюватимуть продуктові магазини, а заправні станції обслуговуватимуть лише спеціальні категорії водіїв.
- В Івано-Франківській області додаткові карантинні обмеження ввели на період 11 – 12 квітня. Відповідне рішення оприлюднив тимчасовий виконувач обов'язків глави Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів під час брифінгу.
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