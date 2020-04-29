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      Когда медучреждения получат 241,8 миллиона гривен дофинансирования: объяснение Степанова

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      Минздрав выделит 241,8 миллиона гривен на дофинансирование медучреждений
      Минздрав выделит 241,8 миллиона гривен на дофинансирование медучреждений / Unsplash

      Глава Минздрава ранее заявил, что со стартом второго этапа реформы здравоохранения почти тысяча больниц в Украине будет иметь дефицит финансирования в 2020 году. Поэтому Минздрав выделит на дофинансирование медучреждений в регионах 241,8 миллиона гривен.

      Эти средства перераспределят между регионами уже 29 – 30 апреля, отметил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга.

      Актуально Каждый пятый инфицированный в Украине – медработник, – Минздрав

      Он добавил, что решение о дофинансировании приняли совместно Минздрав и Минфин.

      С целью урегулирования ситуации с критическим недофинансированием медицинских учреждений, которое остро ощутили с 1 апреля, Минздрав совместно с Минфином решили вопрос получения финансирования в апреле средств субвенции, предусмотренной для регионов на октябрь – декабрь, в размере 241,8 миллиона гривен,
      – сказал Степанов.

      Дефицит финансирования медицинских учреждений в Украине: главное

      • Ранее в Минздраве сообщали о 984 больницах, которые получат средств меньше, чем в 2019 году. Степанов добавил, что уменьшение составляет примерно от 10% до 50% в разных больницах страны.
      • Со стартом второго этапа реформы здравоохранения средства в медучреждения будут поступать из Национальной службы здравоохранения по договорам.
      • С 1 апреля в Украине стартовал второй этап трансформации системы здравоохранения. По программе НСЗУ оплачивает лечение пациентам на вторичном звене, поэтому каждый имеет право на бесплатную медицинскую помощь и реабилитацию.
      • Из-за недофинансирования в некоторых больницах заговорили о сокращении количества бригад экстренной медицинской помощи.
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Лечение Реформы Новости Здоровье Здоровье Министерство здравоохранения Украины Максим Степанов Деньги Больница
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