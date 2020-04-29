Когда медучреждения получат 241,8 миллиона гривен дофинансирования: объяснение Степанова

Глава Минздрава ранее заявил, что со стартом второго этапа реформы здравоохранения почти тысяча больниц в Украине будет иметь дефицит финансирования в 2020 году. Поэтому Минздрав выделит на дофинансирование медучреждений в регионах 241,8 миллиона гривен.

Эти средства перераспределят между регионами уже 29 – 30 апреля, отметил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга. Актуально Каждый пятый инфицированный в Украине – медработник, – Минздрав Он добавил, что решение о дофинансировании приняли совместно Минздрав и Минфин. С целью урегулирования ситуации с критическим недофинансированием медицинских учреждений, которое остро ощутили с 1 апреля, Минздрав совместно с Минфином решили вопрос получения финансирования в апреле средств субвенции, предусмотренной для регионов на октябрь – декабрь, в размере 241,8 миллиона гривен,

– сказал Степанов. Дефицит финансирования медицинских учреждений в Украине: главное Ранее в Минздраве сообщали о 984 больницах, которые получат средств меньше, чем в 2019 году. Степанов добавил, что уменьшение составляет примерно от 10% до 50% в разных больницах страны.

Со стартом второго этапа реформы здравоохранения средства в медучреждения будут поступать из Национальной службы здравоохранения по договорам.

С 1 апреля в Украине стартовал второй этап трансформации системы здравоохранения. По программе НСЗУ оплачивает лечение пациентам на вторичном звене, поэтому каждый имеет право на бесплатную медицинскую помощь и реабилитацию.

Из-за недофинансирования в некоторых больницах заговорили о сокращении количества бригад экстренной медицинской помощи.