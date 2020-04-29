Коли медустанови отримають 241,8 мільйона гривень дофінансування: пояснення Степанова

Очільник МОЗ раніше заявив, що зі стартом другого етапу реформи охорони здоров'я майже тисяча лікарень в Україні матиме дефіцит фінансування у 2020 році. Тому МОЗ виділить на дофінансування медустанов в регіонах 241,8 мільйона гривень.

Ці кошти перерозподілять між регіонами вже 29 – 30 квітня, зазначив очільник МОЗ Максим Степанов під час брифінгу. Актуально Кожен п'ятий інфікований в Україні – медпрацівник, – МОЗ Він додав, що рішення про дофінансування ухвалили МОЗ спільно з Мінфіном. З метою врегулювання ситуації з критичним недофінансуванням медичних закладів, яке гостро відчули з 1 квітня, МОЗ спільно з Мінфіном розв'язали питання отримання фінансування у квітні коштів субвенції, передбаченої для регіонів на жовтень – грудень, у розмірі 241,8 мільйона гривень,

– сказав Степанов. Дефіцит фінансування медичних установ в Україні: головне Раніше у МОЗ повідомляли про 984 лікарні, які отримають коштів менше, ніж у 2019 році. Степанов додав, що зменшення становить приблизно від 10 до 50% у різних лікарнях країни.

Зі стартом другого етапу реформи охорони здоров'я кошти у медичні установи надходитимуть з Національної служби охорони здоров'я за договорами.

З 1 квітня в Україні стартував другий етап трансформації системи охорони здоров'я. За програмою НСЗУ оплачує лікування пацієнтам на вторинній ланці, відтак кожен має право на безкоштовну медичну допомогу та реабілітацію.

Через недофінансування у деяких лікарнях заговорили про скорочення кількості бригад екстреної медичної допомоги.