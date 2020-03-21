Когда мир остановился: коронавирус на обложках мировых СМИ

Менее чем за три месяца коронавирус унес свыше 10 тысяч жизней. Ряд стран во всем мире принимает беспрецедентные меры: от массовых карантинов до широких ограничений на путешествия и бизнес. Смотрим, как показывают сегодняшнюю ситуацию мировые издания.

The Economist на обложке изобразил Землю, на которой висит табличка "закрыто". Таким образом журнал демонстрирует – планета "закрылась" из-за коронавируса.

Инфографика: Сколько времени и на каких поверхностях сохраняется коронавирус

Ряд стран приостановили любое международное сообщение, а также – ввели жесткий карантин, когда у людей нет права оставлять помещения без необходимости. Не работают магазины, развлекательные центры и заведения питания. И сколько еще это будет продолжаться, неизвестно.

The Week на британской обложке демонстрирует панику из-за пандемии: нормальная жизнь приостановлена. Американская тоже посвящена Covid-19: "На войне с вирусом Америка выключается, когда количество случаев возрастает в условиях дефицита тестов".

TIME выпустил специальный номер, посвященный пандемии коронавируса и борьбе с этим.





Кроме того, у журнала есть шесть обложек с общим названием – "Когда мир остановился". Они содержат шесть историй, которые подробно описывают различные аспекты – медицинские, технические и личные – необходимые для замедления и остановки Covid-19.

Обложка The New Yorker также о Covid-19. Здесь вирус "составлен" из частиц домино – падение одной повлечет разрушение всей системы. Так же как один больной может инфицировать десятки людей, его окружающих.

The Independent на передовице разместил фотографию медицинских работников в Ухане, откуда начал распространяться коронавирус. Там впервые не было зафиксировано новых случаев инфицирования и люди надеются – ситуация меняется к лучшему. Заголовок – "Проблеск надежды".

На обложке Gazeta Wyborcza (Warszawa) – фотография врача и подпись: "На первой линии борьбы с вирусом: если не мы, то кто?".

India Today посвящает номер жизни во время Covid-19, изображая влюбленную пару в масках на фоне вируса.

Daily Mirror отмечает кризис, вызванный коронавирусом. Однако с вдохновляющим посланием от королевы: "Наша история выкована нами в единении".

Что известно о коронавирусе в мире?