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      Когда мир остановился: коронавирус на обложках мировых СМИ

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      Менее чем за три месяца коронавирус унес свыше 10 тысяч жизней. Ряд стран во всем мире принимает беспрецедентные меры: от массовых карантинов до широких ограничений на путешествия и бизнес. Смотрим, как показывают сегодняшнюю ситуацию мировые издания.

      The Economist на обложке изобразил Землю, на которой висит табличка "закрыто". Таким образом журнал демонстрирует – планета "закрылась" из-за коронавируса.

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      Ряд стран приостановили любое международное сообщение, а также – ввели жесткий карантин, когда у людей нет права оставлять помещения без необходимости. Не работают магазины, развлекательные центры и заведения питания. И сколько еще это будет продолжаться, неизвестно.

      The Week на британской обложке демонстрирует панику из-за пандемии: нормальная жизнь приостановлена. Американская тоже посвящена Covid-19: "На войне с вирусом Америка выключается, когда количество случаев возрастает в условиях дефицита тестов".

      TIME выпустил специальный номер, посвященный пандемии коронавируса и борьбе с этим.

      Кроме того, у журнала есть шесть обложек с общим названием – "Когда мир остановился". Они содержат шесть историй, которые подробно описывают различные аспекты – медицинские, технические и личные – необходимые для замедления и остановки Covid-19.

      Обложка The New Yorker также о Covid-19. Здесь вирус "составлен" из частиц домино – падение одной повлечет разрушение всей системы. Так же как один больной может инфицировать десятки людей, его окружающих.

      The Independent на передовице разместил фотографию медицинских работников в Ухане, откуда начал распространяться коронавирус. Там впервые не было зафиксировано новых случаев инфицирования и люди надеются – ситуация меняется к лучшему. Заголовок – "Проблеск надежды".

      На обложке Gazeta Wyborcza (Warszawa) – фотография врача и подпись: "На первой линии борьбы с вирусом: если не мы, то кто?".

      India Today посвящает номер жизни во время Covid-19, изображая влюбленную пару в масках на фоне вируса.

      Daily Mirror отмечает кризис, вызванный коронавирусом. Однако с вдохновляющим посланием от королевы: "Наша история выкована нами в единении".

      Что известно о коронавирусе в мире?

      • По состоянию на 21 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 11 829 человек. Общее количество инфицированных – 201 564 человека по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 93 тысяч человек.
      • ВОЗ объявила мировую пандемию из-за коронавируса. Италия перегнала Китай по количеству смертей.
      • Коронавирус распространился на все страны Европы.
      • Сейчас не существует вакцины от коронавируса. Ее разрабатывают, но тесты пока невозможно завершить быстро. Ученые надеются на ее легализацию в 2021 году.
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      Автор: Светлана Попова
      Теги: Коронавирус Covid-19 Публикации Статьи
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