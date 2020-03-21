Коли світ зупинився: коронавірус на обкладинках світових ЗМІ

Менш ніж за три місяці коронавірус забрав понад 10 тисяч життів. Низка країн у всьому світі вживають безпрецедентних заходів: від масових карантинів до широких обмежень на подорожі та бізнес. Дивимося, як демонструють сьогоднішню ситуацію світові видання.

The Economist на обкладинці зобразив Землю, на якій висить табличка "зачинено". Таким чином журнал демонструє – планета "закрилася" через коронавірус.

Інфографіка: Скільки часу та на яких поверхнях зберігається коронавірус

Низка країн призупинили будь-яке міжнародне сполучення, а також –ввели жорсткий карантин, коли люди не мають права залишати помешкання без нагальної потреби. Не працюють магазини, розважальні центри та заклади харчування. І скільки ще це триватиме, невідомо.

The Week на британській обкладинці демонструє паніку через пандемію: нормальне життя призупинено. Американська теж присвячена Covid-19: "На війні з вірусом: Америка вимикається, коли кількість випадків зростає в умовах дефіциту тестів".

TIME випустив спеціальний номер, присвячений пандемії коронавірусу та боротьбі з цим.

Крім того, журнал має шість обкладинок з загальною назвою – "Коли світ зупинився". Вони містять шість історій, які детально описують різні аспекти – медичні, технічні та особисті – необхідні для уповільнення та зупинки Covid-19.

Обкладинка The New Yorker також про Covid-19. Тут вірус "складено" з частинок доміно – падіння однієї спричинить руйнування усієї системи. Так само як один хворий може інфікувати десятки людей, що його оточують.

The Independent на передовиці розмістив фотографію медичних працівників в Ухані, звідки почав поширюватися коронавірус. Там вперше не було зафіксовано нових випадків інфікування і люди сподіваються – ситуація змінюється на краще. Заголовок – "Проблиск надії".

На обкладинці Gazeta Wyborcza (Warszawa) – фотографія лікарки та підпис: "На першій лінії боротьби з вірусом: якщо не ми, то хто?".

India Today присвячує номер життю під час Covid-19, зображаючи закохану пару у масках на тлі вірусу.

Daily Mirror зазначає про кризу, спричинену коронавірусом. Однак із надихаючим посланням від королеви: "Наша історія викувана нами у єднанні".

Що відомо про коронавірус у світі?