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      КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Когда на самом деле прекратила существование коалиция

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      О прекращении существования коалиции Парубий объявил 17 мая
      О прекращении существования коалиции Парубий объявил 17 мая / 24 канал

      17 мая партия "Народный фронт" заявила о своем выходе из парламентской коалиции. После этого председатель парламента Андрей Парубий официально заявил, что коалиция прекратила свое существование. Однако ряд экспертов утверждает, что коалиции как таковой не существует еще с 2016 года. Соответствуют ли действительности такие заявления и на что повлияют действия "Народного Фронта"?

      Кандидат юридических наук, адвокат Василий Мирошниченко в комментарии 24 каналу объяснил, что выход НФ из коалиции – это попытка затянуть роспуск парламента. Они надеются, что отсчет распада коалиции будет считаться с этой даты. То есть сейчас начинается отсчет 30 дней для того, чтобы сформировать новую коалицию.

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      Однако, по словам эксперта, не факт, что новоизбранный президент согласится с этим термином, поскольку есть решение суда, которым еще в марте обязали Парубия предоставить поименный список парламентской коалиции, и он этого не сделал. Поэтому можно также считать, что с того момента коалиция не существует. Итак, удастся ли им затянуть, или нет – вопрос спорный.

      С 2016 года есть ситуативное большинство, а коалиции нет. Потому что коалиция должна создаваться фракциями. Две фракции были, однако количество депутатов в этих фракциях не составляла 226. То есть других добирали за счет внефракционных и так далее, но списка коалиции никогда не обнародовали. Поэтому была ли она, не было ли - трудно сказать,
      – говорит Мирошниченко.

      Он добавил, что говорить о том, что юридически все было правильно – трудно. Однако, поскольку Владимир Гройсман был избран премьер-министром (а выдвигать кандидатуру на эту должность и поддерживать может только коалиция), то следует исходить из того, что на тот момент коалиция была. Отмечать, что он был избран незаконно, мы не можем.

      Коалиция депутатских фракций была основана 27 ноября 2014 года. Тогда в нее вошли фракции Блока Петра Порошенко, "Объединение "Самопомич", Радикальной партии Олега Ляшко, "Народного фронта", "Батькивщины". В ее составе было 302 депутата. Позже "Самопомич", Радикальная партия и "Батькивщина" заявили о выходе из коалиции.

      Смотрите видео: как в "Народном фронте" объясняют свой поступок

       

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      Теги: Новости политики Народный фронт Верховная Рада Коалиция Андрей Парубий
      Источник: 24 канал
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