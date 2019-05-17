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      Коли насправді коаліція припинила існування

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      Про припинення існування коаліції Парубій оголосив 17 травня
      Про припинення існування коаліції Парубій оголосив 17 травня / 24 канал

      17 травня партія "Народний фронт" заявила про свій вихід з парламентської коаліції. Після цього голова парламенту Андрій Парубій офіційно заявив, що коаліція припинила своє існування. Однак низка експертів стверджує, що коаліції як такої не існує ще з 2016 року. Чи відповідають дійсності такі заяви і на що вплинуть дії "Народного Фронту"?

      Кандидат юридичних наук, адвокат Василь Мірошниченко у коментарі 24 каналу пояснив, що вихід НФ з коаліції – це спроба затягнути розпуск парламенту. Вони сподіваються, що відлік розпаду коаліції буде рахуватися з цієї дати. Тобто зараз починається відлік на 30 днів для того, щоб сформувати нову коаліцію.

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      Проте, за словами експерта, не факт, що новообраний президент погодиться з цим терміном, оскільки є рішення суду, яким ще у березні зобов'язали Парубія надати поіменний список парламентської коаліції і він цього не зробив. Тому можна також вважати, що з того моменту коаліція не існує. Отже, вдасться їм затягнути, чи ні – питання спірне. 

      З 2016 року є ситуативна більшість, а коаліції немає. Тому що коаліція має утворюватися фракціями. Дві фракції були, однак кількість депутатів у цих фракціях не становила 226. Тобто інших добирали за рахунок позафракційних і так далі, але списку коаліції ніколи не оприлюднювали. Тому чи була вона, чи не було – важко сказати,
      – говорить Мірошниченко.

      Він додав, що говорити про те, що юридично все було правильно – важко. Однак, оскільки Володимира Гройсмана було обрано прем'єр-міністром (а висувати кандидатуру на цю посаду і підтримувати може лише коаліція), то варто виходити з того, що на той момент коаліція була. Зазначати, що він був обраним незаконно, ми не можемо.

      Коаліція депутатських фракцій була заснована 27 листопада 2014 року. Тоді до неї увійшли фракції Блоку Петра Порошенка, "Об'єднання "Самопоміч", Радикальної партії Олега Ляшка, "Народного фронту", "Батьківщини". В її складі було 302 депутати. Пізніше "Самопоміч", Радикальна партія і "Батьківщина" заявили про вихід із коаліції.

      Дивіться відео: як у "Народному фронті" пояснюють свій вчинок

       

      парламент Верховна Рада розпуск
      Підстави для розпуску Верховної Ради

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      Теги: Новини політики Народний фронт Верховна Рада Коаліція Андрій Парубій
      Джерело: 24 канал
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