Сценарії для Ради після інавгурації Зеленського: чи можливо уникнути розпуску?

Ймовірність розпуску Верховної Ради одразу після інавгурації Володимира Зеленського є досить високою. Однак не всі народні обранці готові миритися з такою ситуацією та бажають ще принаймні півроку користуватися перевагами мандату. І така можливість у них може бути. Розповідаємо, як Рада може уникнути розпуску та яким політичним силам це найбільш вигідно.

Як можна уникнути дострокових виборів і які для них підстави?

Президент може достроково розпустити парламент, згідно з Конституцією України. Однак це потрібно зробити не пізніше, ніж за півроку до закінчення строку повноважень Верховної Ради. Оскільки каденція чинного скликання парламенту триває до 27 листопада, то розпустити Раду можливо до 27 травня.

У разі, якщо парламент не розпустять достроково, вибори до Верховної Ради відбудуться 27 жовтня.



Основні умови для розпуску Ради

Кандидат юридичних наук, адвокат Василь Мірошниченко у коментарі 24 каналу зазначив, що на сьогодні найбільш імовірним розвитком подій є саме ініціювання Зеленським розпуску Верховної Ради одразу після інавгурації. Тоді ж будуть призначені дострокові вибори.

У парламенті розкол: частина депутатів активно за дочасні вибори. І саме те, що призначили інавгурацію на 20 травня, показує, що ймовірність їх проведення дуже висока,

– пояснив експерт.

Є спосіб "відтягнути" розпуск парламенту: нардепи можуть оголосити про розпуск коаліції і після цього матимуть 30 днів, щоб створити нову. Протягом цього періоду розпустити Верховну Раду буде неможливо. У випадку, якщо депутати не створять нову коаліцію за цей час (не зберуть список із 226 нардепів), то парламент зрештою буде розпущено.

Коаліція депутатських фракцій була заснована 27 листопада 2014 року. Тоді до неї увійшли фракції Блоку Петра Порошенка, "Об'єднання "Самопоміч", Радикальної партії Олега Ляшка, "Народного фронту", "Батьківщини". В її складі було 302 депутати. Пізніше "Самопоміч", Радикальна партія і "Батьківщина" заявили про вихід із коаліції.

Верховна Рада також здатна "сама себе розпустити", якщо більшість депутатів проголосують за таке рішення. Тобто голосуванням приймається відповідна постанова, призначаються дочасні вибори. Але такий сценарій експерт називає малоймовірним: багато депутатів уже не потраплять до нового складу, тому хочуть якомога довше покористуватися статусом, захищеністю, недоторканністю.

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Ще одна підстава для розпуску парламенту президентом: 150 депутатів, скажімо, складуть свої мандати, а ті, хто їх висував (йдеться про "списочників"), обнулять списки, щоб не було ким їх замістити. Тоді не буде кворуму і Раду муситимуть розпустити.

Тут ситуація дещо ускладнилася. Раніше було достатньо, щоб 150 депутатів склали мандати і це автоматично означало б розпуск Верховної Ради. Однак зараз у випадку, якщо хтось із депутатів складає мандат, він заміщається тим, хто йде наступним за списком. Тому просто скласти мандати недостатньо. Потрібно ще, щоб ця політична сила обнулила список – тобто позбавила права бути депутатом усіх, хто до нього входить.

Яким політсилам вигідні дострокові вибори?

Є різні позиції, залежно від електоральних перспектив. Тобто ті, хто були "прохідними" на президентських виборах, виступатимуть за розпуск. Вони бачать свою перспективу саме в дочасних виборах, оскільки до осені можуть втратити той рейтинг, який мають.

Василь Мірошниченко зазначив, що йдеться передусім про політичні сили екс-регіоналів, зокрема Юрія Бойка та Олександра Вілкула. Зараз їхні партії могли б набрати немало голосів, а до осені все може змінитися.

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Значна частина БПП теж за дочасні вибори. Партія бачить свій єдиний шанс – піти на ці вибори зараз, поки у Порошенка ще досить високий рейтинг (якщо говорити про перспективи проходження у парламент).

До осені їхній рейтинг може зрівнятися з рейтингом "Народного фронту": "виринатимуть" корупційні скандали, пов’язані з оточенням Порошенка, і розслідувати їх будуть більш жорстко. Від БПП відколеться УДАР, наприклад, це вже зрозуміло. І це теж забере частину голосів,

– говорить Василь Мірошниченко.

Що стосується "Народного фронту", то, за словами експерта, ця сила категорично проти дострокових виборів і буде пручатися до останнього: "Вони не проходять ніяк і їх ніхто не збирається брати з собою на хвіст".

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Ті, хто зараз співпрацює зі Святославом Вакарчуком, також готові йти на вибори хоч завтра – його рейтинг сьогодні є досить високим, а що станеться до осені – питання.

Безумовно, негайно йти на вибори готові і прихильники Зеленського, хоча у парламенті їх наразі не так багато. Партії "Слуга народу" сьогодні прогнозують 30% голосів виборців. Це означає, що третину нового парламенту можуть становити депутати від цієї політсили. До осені ж значну частину рейтингу можна втратити.

Тому для Зеленського формальна причина проведення дострокових виборів є, юридична також – відсутність коаліції,

– пояснив експерт.

Проте є ще інші фактори, які можуть вплинути на хід подій. Наприклад, напередодні у США заявили, що Зеленському необхідно "позбутися" олігархів – Коломойського й інших.

"Якщо фінансові і медійні спонсори Зеленського будуть наполягати, щоб вибори відклали до вирішення усіх спірних питань та до отримання певних гарантій, що "нікого не скинуть з паровоза революції", то можливо, що вибори відбудуться таки за графіком у жовтні", – зазначив експерт.