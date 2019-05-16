Сценарии для Рады после инаугурации Зеленского: возможно ли избежать роспуска?

Вероятность роспуска Верховной Рады сразу после инаугурации Владимира Зеленского достаточно высока. Однако не все народные избранники готовы мириться с такой ситуацией и хотят еще как минимум полгода пользоваться преимуществами мандата. И такая возможность у них может быть. Рассказываем, как Рада может избежать роспуска и каким политическим силам это наиболее выгодно.

Как можно избежать досрочных выборов и какие для них основания?

Президент может досрочно распустить парламент, согласно Конституции Украины. Однако это нужно сделать не позднее, чем за полгода до окончания срока полномочий Верховной Рады. Поскольку каденция действующего созыва парламента длится до 27 ноября, то распустить Раду возможно до 27 мая.

В случае, если парламент не распустят досрочно, выборы в Верховную Раду состоятся 27 октября.



Основные условия для роспуска Рады

Кандидат юридических наук, адвокат Василий Мирошниченко в комментарии 24 канала отметил, что на сегодня наиболее вероятным развитием событий является именно инициирование Зеленским роспуска Верховной Рады сразу после инаугурации. Тогда же будут назначены досрочные выборы.

В парламенте раскол: часть депутатов активно за досрочные выборы. И именно то, что назначили инаугурацию на 20 мая, показывает, что вероятность их проведения очень высока,

– пояснил эксперт.

Есть способ "оттянуть" роспуск парламента: нардепы могут объявить о роспуске коалиции и после этого будут иметь 30 дней, чтобы создать новую. В течение этого периода распустить Верховную Раду будет невозможно. В случае, если депутаты не создадут новую коалицию за это время (не соберут список из 226 нардепов), то парламент в конце концов будет распущен.

Коалиция депутатских фракций была основана 27 ноября 2014 года. Тогда в нее вошли фракции Блока Петра Порошенко, "Объединение "Самопомич", Радикальной партия Олега Ляшко, "Народного фронта", "Батькивщины". В ее составе было 302 депутата. Позже "Самопомич", Радикальная партия и "Батькивщина" заявили о выходе из коалиции.

Верховная Рада также способна "сама себя распустить", если большинство депутатов проголосуют за такое решение. То есть голосованием принимается соответствующее постановление, назначаются досрочные выборы. Но такой сценарий эксперт называет маловероятным: многие депутаты уже не попадут в новый состав, поэтому хотят как можно дольше попользоваться статусом, защищенностью, неприкосновенностью.

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Еще одно основание для роспуска парламента президентом: 150 депутатов, скажем, сложат свои мандаты, а те, кто их выдвигал (речь идет о "списочниках"), обнулят списки, чтобы не было кем их заменить. Тогда не будет кворума и Раду должны будут распустить.

Здесь ситуация несколько усложнилась. Раньше было достаточно, чтобы 150 депутатов сложили мандаты и это автоматически означало бы роспуск Верховной Рады. Однако сейчас в случае, если кто-то из депутатов сложит мандат, он замещается тем, кто идет следующим по списку. Поэтому просто сложить мандаты недостаточно. Нужно еще, чтобы эта политическая сила обнулила список – то есть лишила права быть депутатом всех, кто в него входит.

Каким политсилам выгодны досрочные выборы?

Есть разные позиции, в зависимости от электоральных перспектив. То есть те, кто были "проходными" на президентских выборах, будут выступать за роспуск. Они видят свою перспективу именно в досрочных выборах, поскольку к осени могут потерять тот рейтинг, который имеют.

Василий Мирошниченко отметил, что речь идет прежде всего о политических силах экс-регионалов, в частности Юрия Бойко и Александра Вилкула. Сейчас их партии могли бы набрать немало голосов, а к осени все может измениться.

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Значительная часть БПП тоже за досрочные выборы. Партия видит свой единственный шанс – пойти на эти выборы сейчас, пока у Порошенко еще достаточно высокий рейтинг (если говорить о перспективах прохождения в парламент).

К осени их рейтинг может сравниться с рейтингом "Народного фронта": "будут выныривать" коррупционные скандалы, связанные с окружением Порошенко, и расследовать их будут более жестко. От БПП отколется УДАР, например, это уже понятно. И это тоже заберет часть голосов,

– говорит Василий Мирошниченко.

Что касается "Народного фронта", то, по словам эксперта, эта сила категорически против досрочных выборов и будет сопротивляться до последнего: "Они не проходят никак и их никто не собирается брать с собой на хвост".

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Те, кто сейчас сотрудничает со Святославом Вакарчуком, также готовы идти на выборы хоть завтра – его рейтинг сегодня достаточно высок, а что произойдет к осени – вопрос.

Безусловно, немедленно идти на выборы готовы и сторонники Зеленского, хотя в парламенте их пока не так много. Партии "Слуга народа" сегодня прогнозируют 30% голосов избирателей. Это означает, что треть нового парламента могут представлять депутаты от этой политсилы. К осени же значительную часть рейтинга можно потерять.

Поэтому для Зеленского формальной причиной проведения досрочных выборов является, юридически также – отсутствие коалиции,

– пояснил эксперт.

Однако есть еще другие факторы, которые могут повлиять на ход событий. Например, накануне в США заявили, что Зеленскому необходимо "избавиться" от олигархов – Коломойского и других.

"Если финансовые и медийные спонсоры Зеленского будут настаивать, чтобы выборы отложили до решения всех спорных вопросов и до получения определенных гарантий, что "никого не сбросят с паровоза революции", то возможно, что выборы состоятся таки по графику в октябре", – отметил эксперт .