Вакарчук идет в парламент: какие шансы у его партии

Святослав Вакарчук объявил о своем участии в парламентских выборах Украины во главе партии "Голос". Кто вошел в новую политсилу и какие шансы на победу, – в материале 24 канала.

Вторая попытка

Вакарчук во время презентации своей партии "Голос" объяснил, что идет в политику, ведь Украина нуждается в настоящих изменениях, которые требует народ. Он вспомнил об агрессии России и добавил, что страна должна противостоять врагу и защищать собственную безопасность. По его словам, для основателей партии приоритетом является изменить правила игры в украинской политике и отход от старой системы.

Читайте также: Вакарчук идет на парламентские выборы: программа партии "Голос"

Специалисты отмечают: партия Вакарчука "Голос" может преодолеть пятипроцентный барьер и пройти в парламент на осенних выборах. Но вопрос, готовы ли украинцы подарить певцу второй шанс. Вакарчук проигнорировал общественный запрос на новые лица на президентских выборах и фактически поддержал Порошенко. Этим, отмечает глава Центра исследований политических ценностей Олесь Доний, воспользовался Зеленский.

На президентских выборах Вакарчук не решился пойти в направлении народных ожиданий. И сфокусировал настроения ожидания нового на Зеленском. Разгромная для Порошенко победа Зеленского – результат колебаний Вакарчука,

– убежден Олесь Доний.



Вакарчук не пошел на выборы президента и этим воспользовался Зеленский?

Поэтому, по словам политолога, позитив для новой партии Вакарчука – общество готово к "неполитическим политикам". Минус – когда нужно было рискнуть на выборах президента, Вакарчук пропустил большую возможность.

Читайте также: Команда Вакарчука: кто попал в партию "Голос" и что о них известно

Директор фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина говорит: в прошлом году на вопрос нужны ли новые политические лидеры, 8% респондентов называли Вакарчука. Зеленского – 6%. Мураева 4%. То есть надежды на Вакарчука были высокие.

Политолог Андрей Вигиринский убежден, что 8-9 месяцев назад у Вакарчука были рейтинги, которые позволяли ему выйти во второй тур вместе с Зеленским. По его словам, часть избирателей в Центральной и Западной Украине предпочла бы Вакарчука, а не Порошенко.

Как политический проект "Вакарчук" может говорить о коренных изменениях в стране, если по факту поддерживал действующего президента Порошенко? Как Вакарчук может говорить о проблемах коррупции, если поддерживал и лично коммуницировал с человеком, который эту же коррупцию в глазах избирателей и олицетворял?

– отмечает Андрей Вигиринский.

Какие условия для победы?

По мнению Ирины Бекешкиной, для успеха Вакарчука нужно два условия.

Сейчас у Вакарчука и его условной партии рейтинги около 2%. Партия может преодолеть пятипроцентный избирательный барьер. Но это зависит, будут ли в его команде известные и авторитетные люди. Во-вторых, будут ли максимальные возможности появляться в СМИ. Но он не наберет слишком много голосов,

– считает Ирина Бекешкина.

В команду Вакарчука вошли условно новые "неполитические политики". Как отмечает Олесь Доний, все пятеро сознательно подобраны – не депутаты, с небольшим политическим бэкграундом.

Юлия Клименко – заместитель министра экономики;

Ярослав Юрчишин – бывший исполнительный директор Transparency International Ukraine;

Саломея Анатольевна Бобровская – украинский деятель, исполняющий обязанности председателя Одесской облгосадминистрации;

Юрий Соколов – заслуженный врач Украины;

Андрей Шараскин ("Богема") – "киборг", защитник Донецкого аэропорта.

Вакарчук объявил, что идет с партией на парламентские выборы: видео

Но, по убеждению эксперта, этого мало. Шансы Вакарчука зависят и от того, возникнут ли на выборах еще интересные и яркие политпроекты, обновятся ли уже существующие? Сможет ли певец привлечь других союзников и создать более широкую коалицию?

Вакарчук замахивается на 5% или больше? Если на 5%, то может получить 4,5%. Для большего результата нужно создавать коалицию, как в свое время сделал Ющенко, который фактически возглавил всю национал-демократическую среду. У Вакарчука хорошие стартовые возможности. Лучше, чем у многих лидеров партии. Но это не гарантия преодоления проходного барьера,

– отмечает Доний.

Кроме того, добавляет специалист, успех зависит от того, сможет ли Вакарчук создать свой миф. Если новые лица, то это уже конкуренция с Зеленским. Тогда в чем отличие? Название партии не так важно. Люди реагируют на мифы.

Читайте также: Справится ли Зеленский с управлением страной – станет понятно через год, – соцопрос

"Сможет ли Вакарчук расширить свое электоральное поле, как технологически, без заявлений, это сделал Зеленский, которого поддержали и украинокультурное и русскокультурное поля? Сработает ли такая технология во второй раз? Вопрос с основным мифом. Вакарчуку надо убедить, чем он отличается", – подчеркивает эксперт.

С кем будет конкурировать Вакарчук?

Политпроект Вакарчука, по мнению политологов и социологов, оттянет электорат у Порошенко, частично поборется за фан-клуб Зеленского. В частности, по словам заместителя директора социологической службы Центра Разумкова Михаила Мищенко, партии Вакарчука и Зеленского ориентированы на молодежный электорат. Порошенко, говорит эксперт, на президентских выборах ориентировался на избирателей западного региона. Вакарчук тоже может надеяться на значительную поддержку на Западе.

Олесь Доний уточняет: в первую очередь Вакарчук вступает в конкуренцию с Порошенко. Певец выступает на украинокультурном поле. Условно правую, ультраправую среду монополизировал Порошенко на президентских выборах. Вакарчук будет забирать голоса тех, кто в первом туре голосовал не за Порошенко, но во втором поддержал действующего президента.



Вакарчук будет забирать голоса Порошенко и Зеленского

По словам Ирины Бекешкиной, потенциальный электорат партии Вакарчука – Запад и Центр Украины. То, что у Порошенко и Тимошенко мог забрать Вакарчук, – молодежный электорат, уже забрал Зеленский. Поэтому Вакарчук может отобрать голоса в основном у "Слуги народа" Зеленского, которого поддержали не только на Востоке, но и на Западе и в Центре.

Хотя, отмечает Андрей Вигиринский, останется вопрос: останется ли особенная мысль Вакарчука непонятной и нереализованной или станет конструктивной.

В период, когда был общественный запрос на перемены и люди готовы были делегировать Вакарчуку возможность на их проведение, у него не хватило смелости, стойкости, еще чего-то. Он не попытался взять на себя персональную ответственность. Сейчас, когда речь идет о коллективной безответственности парламента, у певца появилась готовность занять небольшой сектор в Верховной Раде,

– подчеркнул Андрей Вигиринский.