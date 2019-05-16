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      Справится ли Зеленский с управлением страной – станет ясно через год, – соцопрос

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Getty Images

      Справится ли новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский с управлением государством – станет ясно через год. Так считают 35,5% украинцев.

      Об этом свидетельствуют результаты совместного соцопроса центра "Социальный мониторинг", Украинского института социальных исследований имени Яременко и Социологической группы "Рейтинг". Однако редакция 24 канала предостерегает, что любые соцопросы могут не соответствовать действительности, поэтому предлагает воспринимать эту информацию критически.

      Читайте также: Какие планы у Зеленского на первые 100 дней работы на посту президента

      Что думают украинцы о будущих результатах работы Зеленского на должности президента?

      • 3,9% опрошенных украинский считают, что справился или нет Зеленский с руководством страной – станет понятно через месяц или раньше;
      • 18,4% опрошенных считают, что это станет ясно после первых 100 дней работы;
      • 26,2% – через полгода;
      • 35,5% – через год;
      • 7,1% – другой вариант;
      • 8,9% – затруднились ответить.

      Читайте также: Выборы в Верховную Раду: какие партии проходят в парламент

      Что надо знать о Владимира Зеленском: смотрите видео

      Какими должны быть первые шаги Зеленского: мнение украинцев

      • 53,7% опрошенных считают, что первым шагом нового президента должна стать подача в Верховную Раду законопроекта о снятии неприкосновенности с народных депутатов, судей и президента.
      • 40,9% считают, что Зеленский должен начать прямые переговоры в формате "Украина-Россия-"ДНР"-"ЛНР" для прекращения огня и возвращения Донбасса.
      • 38,4% уверены, что Зеленский прежде всего должен обеспечить возврат украинских военнопленных и удерживаемых лиц
      • 38,1% считают, что глава государства должен сначала инициировать роспуск Верховной Рады и проведение досрочных выборов.
      • 35,1% полагают, что Зеленский прежде всего должен усилить экономические санкции против России и русского капитала в Украине.
      • 33,7% – что новый президент должен обеспечить стабильность национальной валюты и банковской системы.
      • 30,6% – снизить зарплаты топ-чиновников.

      Читайте также: Как Зеленский будет выбирать кандидатов на главные должности в Украине

      • 25,8% – начать или ускорить расследование резонансных коррупционных преступлений.
      • 25,4% – начать дискуссии для немедленной смены генпрокурора, главы СБУ, премьера и действующего состава правительства.
      • 17,9% выступают за то, чтобы Зеленский прежде всего завершил медреформу.
      • 17,8% – чтобы изменил систему парламентских выборов.
      • 16,3% – чтобы начал углубление переговоров с ЕС и США в отношении оккупированных Крыма и Донбасса.
      • 13,3% – чтобы активизировал переговоры о вступлении Украины в ЕС.
      • 13,2% – чтобы внес законопроект о референдуме.
      • 11,4% – инициировал перезапуск Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокураторы.
      • 9,9% – активизировал переговоры о вступлении Украины в НАТО.

      Исследование проводилось с 30 апреля по 10 мая в 24 областях Украины и Киеве. Всего было опрошено 3 тысячи респондентов. Стандартная ошибка выборки – не более 1,83%.

      Зеленський програма обіцянки президент України інфографіка

       

       

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      Теги: Владимир Зеленский Новости политики Новости Украины Статистика Социологическое исследование Президент Украины
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