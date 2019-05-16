Справится ли Зеленский с управлением страной – станет ясно через год, – соцопрос

Справится ли новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский с управлением государством – станет ясно через год. Так считают 35,5% украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты совместного соцопроса центра "Социальный мониторинг", Украинского института социальных исследований имени Яременко и Социологической группы "Рейтинг". Однако редакция 24 канала предостерегает, что любые соцопросы могут не соответствовать действительности, поэтому предлагает воспринимать эту информацию критически.

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Что думают украинцы о будущих результатах работы Зеленского на должности президента?

3,9% опрошенных украинский считают, что справился или нет Зеленский с руководством страной – станет понятно через месяц или раньше;

18,4% опрошенных считают, что это станет ясно после первых 100 дней работы;

26,2% – через полгода;

35,5% – через год;

7,1% – другой вариант;

8,9% – затруднились ответить.

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Что надо знать о Владимира Зеленском: смотрите видео

Какими должны быть первые шаги Зеленского: мнение украинцев

53,7% опрошенных считают, что первым шагом нового президента должна стать подача в Верховную Раду законопроекта о снятии неприкосновенности с народных депутатов, судей и президента.

40,9% считают, что Зеленский должен начать прямые переговоры в формате "Украина-Россия-"ДНР"-"ЛНР" для прекращения огня и возвращения Донбасса.

38,4% уверены, что Зеленский прежде всего должен обеспечить возврат украинских военнопленных и удерживаемых лиц

38,1% считают, что глава государства должен сначала инициировать роспуск Верховной Рады и проведение досрочных выборов.

35,1% полагают, что Зеленский прежде всего должен усилить экономические санкции против России и русского капитала в Украине.

33,7% – что новый президент должен обеспечить стабильность национальной валюты и банковской системы.

30,6% – снизить зарплаты топ-чиновников.

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25,8% – начать или ускорить расследование резонансных коррупционных преступлений.

25,4% – начать дискуссии для немедленной смены генпрокурора, главы СБУ, премьера и действующего состава правительства.

17,9% выступают за то, чтобы Зеленский прежде всего завершил медреформу.

17,8% – чтобы изменил систему парламентских выборов.

16,3% – чтобы начал углубление переговоров с ЕС и США в отношении оккупированных Крыма и Донбасса.

13,3% – чтобы активизировал переговоры о вступлении Украины в ЕС.

13,2% – чтобы внес законопроект о референдуме.

11,4% – инициировал перезапуск Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокураторы.

9,9% – активизировал переговоры о вступлении Украины в НАТО.

Исследование проводилось с 30 апреля по 10 мая в 24 областях Украины и Киеве. Всего было опрошено 3 тысячи респондентов. Стандартная ошибка выборки – не более 1,83%.