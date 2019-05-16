"Блок Петра Порошенко" готов к досрочным выборам в Раду, – Герасимов

Парламентская фракция "Блок Петра Порошенко" готова к проведению внеочередных парламентских выборов, и очередным, которые должны пройти осенью 2019 года.

Глава фракции "БПП" Артур Герасимов в кулуарах парламента заявил, что каждая партия всегда должна быть готова к выборам, передает Укринформ.

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Любая политическая сила, которая себя уважает, должна быть к выборам готова на следующее утро, когда она услышала такой вопрос. То есть мы не боимся ни досрочных выборов, ни очередных,

– подчеркнул нардеп.

Политик также отметил, что вопрос досрочных выборов в Верховную Раду касается новоизбранного президента Владимира Зеленского и отметил, что "БПП" готов к проведению выборов в любой день.

Какие партии проходят в Верховную Раду по состоянию на май: соцопрос

На парламентских выборах 2019 года в Верховную Раду имеют шансы попасть 4 партии, которые набирают 5% и более голосов избирателей. Такие совместные результаты обнародовали центр "Социальный мониторинг" и Украинский институт социальных исследований имени Яременко и Социологической группы "Рейтинг".

"Слуга народа" – за нее готовы проголосовать 29,5% (среди тех, кто определился, и точно будет голосовать – 39,9%);

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – готовы голосовать 8,1% (10,9%);

"Блок Петра Порошенко "Солидарность" набирает 7,8% голосов избирателей (10,6%);

ВО "Батькивщина" – 6,7% голосов (9,1%).

В целом прийти проголосовать на выборах, если бы они проходили в ближайшее воскресенье, готовы почти 50% опрошенных. 8,8% респондентов точно не участвовали в голосовании.

Редакция 24 канала предостерегает, что любые социологические опросы могут не соответствовать действительности, поэтому предлагает воспринимать эту информацию с долей критики.

Роспуск Рады: какие основания и что об этом надо знать?

Согласно Конституции Украины, президент может досрочно распустить парламент, но это нужно сделать не позднее, чем за полгода до истечения срока полномочий Рады. Каденция действующего созыва парламента продолжается до 27 ноября. Поэтому распустить Раду возможно только до 27 мая. Любой роспуск парламента после этой даты будет неконституционным.



Основания для роспуска парламента: если в течение месяца фракции не сформировали коалицию в течение 60 дней после отставки правительства не назначили новый состав, или народные депутаты месяц не собираются на пленарные заседания. Пока единственный возможный сценарий – это отсутствие коалиции.



Если парламент не распустят досрочно, то следующие выборы в Раду состоятся 27 октября.



Условия, при которых могут распустить Верховную Раду