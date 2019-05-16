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      "Блок Петра Порошенка" готовий до дострокових виборів у Раду, – Герасимов

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      БПП готовий до дострокових виборів
      БПП готовий до дострокових виборів / president.gov.ua

      Парламентська фракція "Блок Петра Порошенка" готова до проведення і позачергових парламентських виборів, і строкових, які мають пройти восени 2019 року.

      Голова фракції БПП Артур Герасимов у кулуарах парламенту заявив, що кожна партія завжди повинна бути готовою до виборів, передає Укрінформ.

      Читайте також: Гройсман розповів, чи підтримує дострокові парламентські вибори

      Будь-яка політична сила, яка себе поважає, має бути до виборів готова з наступного ранку, коли вона отримала таке запитання. Тобто ми не боїмося ні дострокових виборів, ні строкових,
      – наголосив нардеп.

      Політик також зауважив, що питання дострокових виборів у Верховну Раду стосується новообраного президента Володимира Зеленського і наголосив, що БПП готовий до проведення виборів у будь-який день.

      Які партії проходять у Верховну Раду станом на травень: соцопитування

      На парламентських виборах 2019 року до Верховної Ради мають шанси потрапити 4 партії, які набирають 5% та більше голосів виборців. Такі спільні результати оприлюднили центр "Соціальний моніторинг" та український інститут соціальних досліджень імені Яременка і Соціологічної групи "Рейтинг".

      "Слуга народу" – за неї готові проголосувати 29,5% (серед тих, хто визначився, і точно голосуватиме – 39,9%);
      "Опозиційна платформа – За життя" – готові голосувати 8,1% (10,9%);
      "Блок Петра Порошенка "Солідарність" набирає 7,8% голосів виборців (10,6%);
      ВО "Батьківщина" – 6,7% голосів (9,1%).

      Загалом прийти проголосувати на вибори, якби вони проходили в найближчу неділю, готові майже 50% опитаних. 8,8% респондентів точно б не брали участь у голосуванні.

      Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати цю інформацію критично.

      Розпуск Ради: які підстави і що про це треба знати?Згідно з Конституцією України, президент може достроково розпустити парламент, але це потрібно зробити не пізніше, ніж за півроку до закінчення строку повноважень Ради. Каденція чинного скликання парламенту триває до 27 листопада. Тож розпустити Раду можливо лише до 27 травня. Будь-який розпуск парламенту після цієї дати буде не конституційним.

      Підстави для розпуску парламенту: якщо протягом місяця фракції не сформували коаліцію, протягом 60 днів після відставки уряду не призначили новий склад, або народні депутати місяць не збираються на пленарні засідання. Наразі єдиний можливий сценарій – це відсутність коаліції.

      Якщо парламент не розпустять достроково, то наступні вибори до Ради відбудуться 27 жовтня.

      розпуск ради, дострокові парламентські вибори

      Умови, за яких можуть розпустити Верховну Раду

       

       

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      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Блок Петра Порошенка Артур Герасимов
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