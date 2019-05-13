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      Гройсман розповів, чи підтримує дострокові парламентські вибори

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      Гройсман виступає проти дострокових парламентських виборів
      Гройсман виступає проти дострокових парламентських виборів / Фото з Facebook

      Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман виступив проти дострокового проведення парламентських виборів, які повинні пройти восени 2019 року, і вважає недоцільним їх перенесення на кінець липня. При цьому, він наголосив, що остаточне рішення буде приймати президент, а уряд продовжить роботу при будь-якому розвитку подій.

      Гройсман в інтерв'ю "Інтерфаксу" зауважив, що потрібно зберігати певні канони. За його словами, навіть деякі юристи переконані, що достроковий розпуск Верховної Ради є "не зовсім правильним".

      Читайте також: Чи зможе Зеленський достроково розпустити парламент

      Якщо визначено, що вибори в жовтні, то який сенс їх переводити на кінець липня? Або щось суттєво зміниться? Мені важко давати такі оцінки. Якби вибори були через рік, а уряд не зміг би працювати, тоді це було б доцільно. Зараз я таких доцільностей не бачу,
      – сказав Гройсман.

      Глава уряду відзначив, що дострокові вибори повинні мати під собою підстави.

      "У варіанті дострокових і строкових виборів приблизно однаковий період часу мій уряд буде працювати. Але дострокові вибори стабільності не додають", – додав прем'єр.

      Проте, Гройсман нагадав, що ухвалення рішення про розпуск парламенту є виключно компетенцією президента. За слвоами прем'єра, він наразі не знає, чи скористається цим правом новообраний президент Володимир Зеленський.

      Розпуск Ради: які підстави і що про це треба знати?Згідно з Конституцією України, президент може достроково розпустити парламент, але це потрібно зробити не пізніше, ніж за півроку до закінчення строку повноважень Ради. Каденція чинного скликання парламенту триває до 27 листопада. Тож розпустити Раду можливо лише до 27 травня. Будь-який розпуск парламенту після цієї дати буде не конституційним.

      Підстави для розпуску парламенту: якщо протягом місяця фракції не сформували коаліцію, протягом 60 днів після відставки уряду не призначили новий склад, або народні депутати місяць не збираються на пленарні засідання. Наразі єдиний можливий сценарій – це відсутність коаліції.

      Якщо парламент не розпустять достроково, то наступні вибори до Ради відбудуться 27 жовтня.

      blog_ava
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      Теги: Парламентські вибори 2019 Володимир Зеленський Президент України Кабінет Міністрів України Новини України Новини політики Володимир Гройсман Верховна Рада
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