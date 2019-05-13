Гройсман рассказал, поддерживает ли досрочные парламентские выборы

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступил против досрочного проведения парламентских выборов, которые должны пройти осенью 2019 года, и считает нецелесообразным их перенос на конец июля. При этом он отметил, что окончательное решение будет принимать президент, а правительство продолжит работу при любом развитии событий.

Гройсман в интервью "Интерфаксу" отметил, что нужно сохранять определенные каноны. По его словам, даже некоторые юристы убеждены, что досрочный роспуск Верховной Рады является "не совсем правильным".

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Если определено, что выборы в октябре, то какой смысл их переводить на конец июля? Изменится ли что-то существенно? Мне трудно давать такие оценки. Если бы выборы были через год, а правительство не смогло бы работать, тогда это было бы целесообразно. Сейчас я таких целесообразностей не вижу,

– сказал Гройсман.

Глава правительства отметил, что досрочные выборы должны иметь под собой основания.

"В варианте досрочных и срочных выборов примерно одинаковый период времени мое правительство будет работать. Но досрочные выборы стабильности не добавляют", – добавил премьер.

Однако, Гройсман напомнил, что принятие решения о роспуске парламента является исключительно компетенцией президента. По словам премьера, он пока не знает, воспользуется ли этим правом новоизбранный президент Владимир Зеленский.

Роспуск Рады: какие основания и что об этом надо знать?Согласно Конституции Украины, президент может досрочно распустить парламент, но это нужно сделать не позднее, чем за полгода до истечения срока полномочий Рады. Каденция действующего созыва парламента продолжается до 27 ноября. Поэтому распустить Раду возможно только до 27 мая. Любой роспуск парламента после этой даты будет неконституционным.



Основания для роспуска парламента: если в течение месяца фракции не сформировали коалицию, в течение 60 дней после отставки правительства не назначили новый состав, или народные депутаты месяц не собираются на пленарные заседания. Пока единственный возможный сценарий – это отсутствие коалиции.



Если парламент не распустят досрочно, то следующие выборы в Раду состоятся 27 октября.



