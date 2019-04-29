Когда на соседней улице война: откровенные истории жителей прифронтовых городов

Местные жители прифронтового города Марьинка привыкли к постоянным обстрелам. Более того, уже знают во сколько враг начинает стрелять по мирным жителям. А в последнее время террористы вообще стреляют из всего имеющегося арсенала оружия. Как живется на линии огня и почему люди не переезжают – читайте в материале 24 канала.

Военнослужащие, которые защищают позиции, заметили, что на днях пророссийские оккупанты стреляли из противотанкового управляемого ракетного комплекса с соседнего террикона.

Читайте также: Пироги для врага уже готовы, – боец ​​Иван о военных буднях на Донбассе

Первый снаряд попал в цель и ранил украинского воина. Второй не попал, задев только крышу одного из домов. Снаряд, к счастью, не разорвался, ведь в соседних домах живут гражданские.

Я проходил мимо двора и увидел снаряд. Он лежал на земле, но не разорвался. Тогда я провел всех, кто был на улице в дом, мол, за стенами безопаснее находиться,

– сказал местный житель Алексей.

Алексей с семьей живет в соседнем доме. Когда боевики стреляли, его маленький сын только пришел из школы и собирался идти гулять на улицу. На место происшествия первыми прибыли военные.



Последствия обстрелов

Военнослужащий ВСУ Дмитрий отметил, что украинские защитники сделали все возможное, чтобы снаряд не взорвался вблизи мирного населения. Транспортировать ракету в другое место нельзя. Поэтому обезвреживать пришлось на месте. Военные обложили снаряд мешками с песком, заложили детонационный заряд и подорвали его. Операция была удачной. Ни один окружающий дом, даже ворота у которых лежала ракета, не пострадали.

Гражданские службы просто не знали что это и как его обезвредить. Поэтому усилиями и навыкам наших саперов нам удалось удачно разминировать самостоятельно,

– вспомнил Дмитрий.



Дома в Марьинке

На этот раз все закончилось хорошо. Однако обстрелы здесь дело привычное. Жительница Марьинки Оксана рассказала о своем ежедневном распорядке дня.

Утром у нас подъем. Где-то в шесть я бужу детей, чтобы они не проспали и вовремя пошли в школу. После тренировок мы возвращаемся домой. А уже примерно в семь вечера начинаются обстрелы,

– сообщила Оксана.



Окна, разбитые снарядами

Однако и деваться местным, которые живут здесь с семьями некуда. Они уверяют, что снимать квартиру в соседнем городе дорого, поэтому и остаются здесь, под постоянным обстрелом русских террористов.