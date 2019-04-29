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      Коли на сусідній вулиці війна: відверті історії мешканців прифронтових міст

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      Місцеві жителі прифронтового міста Мар'їнка звикли до постійних обстрілів. Ба більше, вже знають о котрій ворог починає гатити по мирним мешканцям. А останнім часом терористи взагалі стріляють з усього наявного арсеналу зброї. Як живеться на лінії вогню та чому люди не переїжджають – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Військовослужбовці, що боронять позиції, зауважили, що днями проросійські окупанти стріляли з протитанкового керованого ракетного комплексу з сусіднього терикону. 

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      Перший снаряд потрапив у ціль і поранив українського воїна. Другий не влучив, зачепивши лише дах одного з будинків. Снаряд, на щастя, не розірвався, адже у сусідніх будинках живуть цивільні.

      Я проходив повз двір і побачив снаряд. Він лежав на землі, але не розірвався. Тоді я провів всіх, хто був на вулиці в дім, мовляв, за стінами безпечніше перебувати,
      – сказав місцевий мешканець Олексій.

      Олексій з сім'єю живе у сусідньому будинку. Коли бойовики стріляли, його маленький син тільки прийшов зі школи й збирався йти гуляти на вулицю. На місце події першими прибули військові.

      Наслідки обстрілів
      Наслідки обстрілів

      Військовослужбовець ЗСУ Дмитро зазначив, що українські захисники зробили все можливе, аби снаряд не розірвався поблизу мирного населення. Транспортувати ракету в інше місце не можна було. Тому знешкоджувати довелося на місці. Військові обклали снаряд мішками з піском, заклали детонаційний заряд і підірвали його. Операція була вдалою. Жоден навколишній будинок, навіть ворота біля яких лежала ракета, не постраждали.

      Цивільні служби просто не знали що це та як його знешкоджувати. Тому зусиллями та навичкам наших саперів нам вдало розміновувати самостійно,
      – згадав Дмитро.


      Будинки у Мар'їнці

      Цього разу все закінчилось добре. Проте обстріли тут справа звична. Мешканка Мар'їнки Оксана розповіла про свій щоденний розпорядок дня. 

      Зранку в нас підйом. Десь о шостій я буджу дітей, аби вони не проспали й вчасно пішли до школи. Після тренувань ми повертаємося додому. А вже приблизно о сьомій вечора починаються обстріли,
      – повідомила Оксана.

      Вікна, потрощені снарядами
      Вікна, потрощені снарядами

      Проте і діватись місцевим, які живуть тут з сім'ями нікуди. Вони запевняють, що винаймати квартиру в сусідньому місті дорого, тому й залишаються тут, під постійним обстрілом російських терористів. 

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      Автор: Антон Голобородько
      Теги: Новини України Війна Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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