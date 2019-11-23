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      Когда начнется настоящая зима: мнение синоптика

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      Зима может быть и холодной, и теплой / 24 канал

      Зима в 2020 году может быть любой: теплой или холодной. Точный прогноз давать рано. Но однозначно на температурный режим будет влиять парниковый эффект.

      Об этом 24 каналу рассказал синоптик Украинского гидрометеорологического центра Владислав Билык.

      Какой будет зима в Украине?

      Украинцам стоит ожидать контрастной зимней погоды: от мощных снегопадов и сильных морозов до потепления и дождей.

      Начнется холодная зима с 7-12 декабря, а температура воздуха снизится до -15 градусов. Однако декабрь будет влажным и теплее, чем в предыдущие годы.

      Январь и февраль 2020 года будут еще холоднее. Украину окончательно засыплет снегом, а температура воздуха снизится до 20-ти градусов мороза. Они будут самыми сильными за последние 30 лет.

      Парниковый эффект

      Читайте также: В Украину идет похолодание и морозы: прогноз

      По словам эксперта, пока что прогноза на зиму 2020 года нет. Ориентировочный прогноз составляется по схеме первые и пятые сутки месяца. А на следующий месяц – в конце предыдущего. То есть, какой будет погода в декабре, – будем знать в конце ноября. Тогда станет известно, как декабрь будет отличаться от среднестатистической нормы.

      В то же время специалист замечает: аномальная жара летом и осенью связана с изменением климата и парниковым эффектом.

      Фактор парникового эффекта будет влиять на нынешнюю зиму. Сейчас много говорят об изменениях климата на международном уровне. Поэтому ничего нельзя исключать. Теплой или холодной будет зима – все из-за изменения климата. Венецию затопило – и в этом виноват парниковый эффект,
      – подчеркивает Владислав Билык.

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      Как объясняет синоптик, парниковый эффект – результат деятельности человека. Выбросы различных вредных газов, которые повышают температуру земли. И природа на это реагирует тоже непонятно. Люди, по словам Билык, переживают, что в Украине через сто лет будет пустыня. Тенденция к этому существует.

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Погода Снег в Украине
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