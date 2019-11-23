Коли почнеться справжня зима: думка синоптика

Зима в 2020 році може бути будь-якою: теплою або холодною. Точний прогноз давати рано. Але однозначно на температурний режим впливатиме парниковий ефект.

Про це 24 каналу розповів синоптик Українського гідрометеорологічного центру Владислав Білик.

Якою буде зима в Україні?

Українцям варто чекати контрастну зимову погоду: від потужних снігопадів і лютих морозів до потепління і дощів.

Почнеться холодна зима з 7-12 грудня, а температура повітря знизиться до -15 градусів. Проте грудень буде вологим і теплішим, аніж у попередні роки.

Січень і лютий 2020 року будуть ще холодніші. Україну остаточно засипле снігом, а температура повітря знизиться до 20-ти градусів морозу. Вони будуть найсильнішими за останні 30 років.

Парниковий ефект

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За словами експерта, поки прогнозу на зиму 2020 року немає. Орієнтовний прогноз складається за схемою перша і п’ята доба місяця. А на наступний місяць – наприкінці попереднього. Тобто, якою буде погода в грудні, – знатимемо наприкінці листопада. Тоді стане відомо, як грудень відрізнятиметься від середньостатистичної норми.

Водночас фахівець зауважує: аномальна спека влітку і восени пов’язана із зміною клімату і парниковим ефектом.

Фактор парникового ефекту впливатиме на нинішню зиму. Зараз багато говорять про зміни клімату на міжнародному рівні. Тому нічого не можна виключати. Теплою чи холодною буде зима – все через зміни клімату. Венецію затопило – і в цьому винен парниковий ефект,

– підкреслює Владислав Білик.

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Як пояснює синоптик, парниковий ефект – результат діяльності людини. Викиди різноманітних шкідливих газів, які підвищують температуру землі. І природа на це реагує теж незрозуміло. Люди, за словами Білика, переживають, що в Україні через сто років буде пустеля. Тенденція до цього є.