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      Коли похолодає і прийдуть морози в Україну: прогноз

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      Похолодання та морози в Києві, містах України – прогноз погоди
      Похолодання в Україні почнеться наприкінці листопада / Ілюстративне фото

      Тепле і сонячне бабине літо ще затримається в Україні на тиждень. Проте, вже з 28 жовтня погода буде прохолодною, в регіони прийдуть дощі та морози.

      Синоптик Наталка Діденко у своєму фейсбуці розповіла, що погода на початку наступного тижня буде погіршуватися з кожним днем. Вже на початку листопада стовпчики термометрів подекуди опустяться навіть до -5 градусів.

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      Істотне похолодання передбачається з 28-го жовтня, до +10+14 градусів протягом дня. Вже з 31 жовтня-1 листопада температура повітря поповзе до нічних -1-5 градусів, а вдень – до +5+10 градусів,
      – повідомила Діденко.

      Такий же прогноз дає і народний синоптик Леонід Горбань. Він розповів, що легеньке похолодання розпочнеться з 25 жовтня. Тоді температура повітря почне змінюватися на кілька градусів щодня. Проте, погода все ж залишатиметься теплою.

      via GIPHY

       

      Перші серйозні морози прийдуть до України в середині листопада. Проте, з 23 листопада температура дещо підніметься і трішки потепліє. Така погода затримається до кінця осені.

      Коли в Україну прийде зима?Перші провісники зими у вигляді сильних і холодних дощів, мокрого снігу прогнозують 7 і 8 листопада. Перший сніг випаде вже в середині листопада, але повноцінна зима розпочнеться тільки 15-17 грудня.

      Українцям цьогоріч варто чекати дійсно контрастну зимову погоду: від потужних снігопадів і лютих морозів до потепління і дощів.

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Погода Негода в Україні
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