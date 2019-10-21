Когда похолодает и придут морозы в Украину: прогноз

Теплое и солнечное бабье лето еще задержится в Украине на неделю. Однако, уже с 28 октября погода будет прохладной, в регионы придут дожди и морозы.

Синоптик Наталья Диденко в своем фейсбуке рассказала, что погода в начале следующей недели будет ухудшаться с каждым днем. Уже в начале ноября столбики термометров местами опустятся даже до -5 градусов.

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Существенное похолодание предполагается с 28-го октября, до +10+14 градусов в течение дня. Уже с 31 октября-1 ноября температура воздуха поползет к ночным 1-5 градусов, а днем ​​– до +5+10 градусов,

– сообщила Диденко.

Такой же прогноз дает и народный синоптик Леонид Горбань. Он рассказал, что легкое похолодание начнется с 25 октября. Тогда температура воздуха начнет меняться на несколько градусов в день. Однако, погода все же будет оставаться теплой.

Первые серьезные морозы придут в Украину в середине ноября. Однако, с 23 ноября температура несколько поднимется и немного потеплеет. Такая погода задержится до конца осени.

Когда в Украину придет зима?

Первые предвестники зимы в виде сильных и холодных дождей, мокрого снега прогнозируют 7 и 8 ноября. Первый снег выпадет уже в середине ноября, но полноценная зима начнется только 15-17 декабря.



Украинцам в этом году стоит ждать действительно контрастную зимнюю погоду от мощных снегопадов и сильных морозов до потепления и дождей.