Когда обращаться к поставщику электроэнергии, а когда к оператору системы распределения?

Погас свет? Нестабильное напряжение в сети? Сумма в платежке отличается от ожидаемой? Потребляете много электроэнергии, но стремитесь экономить? Рассказываем, по каким вопросам необходимо обращаться к YASNO, а когда – к оператору системы распределения.

Деятельность по обеспечению населения электроэнергией с января 2019 года разделена на две функции: снабжение и распределение.

YASNO – это поставщик электроэнергии и энергоэффективных решений. В Киеве под этим именем предоставляют услуги ООО "Киевские энергетические услуги". YASNO получает от оператора системы распределения данные об объемах потребленной электроэнергии. На основе этих данных поставщик осуществляет начисление по тарифам, установленным государством, формирует счета и доставляет их потребителям.

К поставщику YASNO стоит обращаться по вопросам:

сверки расчетов за электроэнергию, потребленную с 1 января 2019 года;

реквизитов и способов оплаты за потребленную электроэнергию;

задолженности/переплаты, сложившейся после 1 января 2019 года;

передачи показаний счетчика (для клиентов, подключенных к сетям "ДТЭК Киевские электросети");

консультирование по энергоэффективности;

дополнительных услуг и продуктов, которые помогают уменьшить затраты на электроэнергию (энергоэффективные наборы с двухзонным счетчиками "под ключ", LED-лампы, умные розетки, солнечные крыши, системы хранения энергии, услуги энергоаудита).

За распределение электроэнергии, качество и надежность электроснабжения, напряжение, устранение аварий в сети и приборы учета электроэнергии в Киеве отвечают четыре оператора системы распределения: "ДТЭК Киевские электросети", "Киевоблэнерго", "Укрзализныця", НЭК "Укрэнерго". Их контакты размещены на сайте YASNO.

К оператору системы распределения можно обращаться по вопросам: