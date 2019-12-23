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      Коли звертатись до постачальника електроенергії, а коли до оператора системи розподілу?

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      Зникло світло? Нестабільна напруга у мережі? Сума в платіжці відрізняється від очікуваної? Споживаєте багато електроенергії, але прагнете заощаджувати? Розповідаємо, з яких питань необхідно звертатися до YASNO, а з яких до оператора системи розподілу.

      Діяльність із забезпечення населення електроенергією з січня 2019 року розділена на дві функції: постачання та розподіл.

      YASNO – це постачальник електроенергії та енергоефективних рішень. У Києві під цим іменем надають послуги ТОВ "Київські енергетичні послуги". YASNO отримує від оператора системи розподілу дані про обсяги спожитої електроенергії. На основі цих даних постачальник здійснює нарахування за тарифами, встановленими державою, формує рахунки і доставляє їх споживачам.

      До постачальника YASNO варто звертатись з питань:

      • звіряння розрахунків за електроенергію, спожиту з 1 січня 2019 року;
      • реквізитів та способів сплати за спожиту електроенергію;
      • заборгованості/переплати, що склалася після 1 січня 2019 року;
      • передачі показань лічильника (для клієнтів, приєднаних до мереж "ДТЕК Київські електромережі");
      • консультування щодо енергоефективності;
      • додаткових послуг та продуктів, що допомагають зменшити витрати на електроенергію (енергоефективні набори з двозонними лічильниками "під ключ", LED-лампи, розумні розетки, сонячні дахи, системи зберігання енергії, послуги енергоаудиту).

      За розподіл електроенергії, якість та надійність електрозабезпечення, напругу, усунення аварій у мережі та прилади обліку електроенергії у Києві відповідають чотири оператори системи розподілу: "ДТЕК Київські електромережі", "Київобленерго", "Укрзалізниця", НЕК "Укренерго". Їх контакти розміщені на сайті YASNO.

      До оператора системи розподілу можна звертатись з питань:

      • для передачі показань лічильника – оператор системи розподілу передає їх постачальнику YASNO;
      • маєте сумніви щодо правильності показань електролічильника;
      • виявили, що прилад обліку електроенергії пошкоджений (зірвана пломба, розбите скло, є сумніви щодо його справності);
      • виникла аварійна ситуація з лічильником (іскрить, димить, горить);
      • якщо зникло світло;
      • потрібно здійснити первинне підключення до електромереж, відключення від мережі;
      • є потреба збільшення приєднаної потужності до електромережі;
      • хочете повідомити про розкрадання електроенергії або про інші порушення;
      • потрібно провести параметризацію (перепрограмування) раніше встановленого багатозонного лічильника на режим "день-ніч";
      • отримали повідомлення про заборгованість за електроенергію, спожиту до 01.01.2019.
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      Теги: Новини України Електроенергія Енергоефективність
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