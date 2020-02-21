Когда отключат отопление в Украине в 2020 году
В первой половине апреля прекращается отопительный сезон. При условии, если среднесуточная температура в течение трех дней не опускается ниже, чем +8 градусов.
В Украине отопительный сезон для многих областей может закончиться гораздо раньше. Причина – задолженность местных теплокоммунэнерго.
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Теплокоммунальные предприятия должны до 25 февраля 2020 года оплатить "Нафтогазу" более 392,8 миллиона гривен долгов. Если эти предприятия не оплатят хотя бы минимальный платеж, тепловикам для дальнейшего получения газа с 1 марта необходимо будет до 28 февраля, кроме минимального платежа, уплатить еще и за газ, потребленный в январе 2020 года.
Какие области Украины могут остаться без тепла раньше:
- Днепропетровская область
- Донецкая область
- Житомирская область
- Запорожская область
- Киевская область
- Луганская область
- Николаевская область
- Одесская область
- Полтавская область
- Ровненская область
- Сумская область
- Харьковская область
- Херсонская область
- Хмельницкая область
Что известно о теплокоммунэнерго-должниках
- 24 января в "Нафтогазе" сообщали, что проблемы с погашением задолженности имеют тепловики в 30 городах Украины.
- С того времени 19 из 37 проблемных тепловиков оплатили "Нафтогазу" все долги за газ. На этих предприятиях проблем с поставкой газа не будет.