Когда отключат отопление в Украине в 2020 году

В первой половине апреля прекращается отопительный сезон. При условии, если среднесуточная температура в течение трех дней не опускается ниже, чем +8 градусов.

В Украине отопительный сезон для многих областей может закончиться гораздо раньше. Причина – задолженность местных теплокоммунэнерго.

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Теплокоммунальные предприятия должны до 25 февраля 2020 года оплатить "Нафтогазу" более 392,8 миллиона гривен долгов. Если эти предприятия не оплатят хотя бы минимальный платеж, тепловикам для дальнейшего получения газа с 1 марта необходимо будет до 28 февраля, кроме минимального платежа, уплатить еще и за газ, потребленный в январе 2020 года.

Какие области Украины могут остаться без тепла раньше:

Днепропетровская область

Донецкая область

Житомирская область

Запорожская область

Киевская область

Луганская область

Николаевская область

Одесская область

Полтавская область

Ровненская область

Сумская область

Харьковская область

Херсонская область

Хмельницкая область

Что известно о теплокоммунэнерго-должниках