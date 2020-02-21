14:29
21 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      НОВЫЕ САНЖАРЫ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Малышева поборола коронавирус. "Несокрушимый" ледокол России опозорился
      Вєсті Кремля
      11:11, сегодня
      Вести.UA: Массовая истерия и стыд в Новых Санжарах. Флюгер украинской политики Аваков
      Вєсті.UA
      11:51, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      НОВЫЕ САНЖАРЫ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА

      Когда отключат отопление в Украине в 2020 году

      -
      Когда закончится отопительный сезон в Украине / 24tv.ua

      В первой половине апреля прекращается отопительный сезон. При условии, если среднесуточная температура в течение трех дней не опускается ниже, чем +8 градусов.

      В Украине отопительный сезон для многих областей может закончиться гораздо раньше. Причина – задолженность местных теплокоммунэнерго.

      Читайте также: Отопление в ряде областей Украины могут отключить уже 1 марта

      Теплокоммунальные предприятия должны до 25 февраля 2020 года оплатить "Нафтогазу" более 392,8 миллиона гривен долгов. Если эти предприятия не оплатят хотя бы минимальный платеж, тепловикам для дальнейшего получения газа с 1 марта необходимо будет до 28 февраля, кроме минимального платежа, уплатить еще и за газ, потребленный в январе 2020 года.

      Какие области Украины могут остаться без тепла раньше:

      • Днепропетровская область
      • Донецкая область
      • Житомирская область
      • Запорожская область
      • Киевская область
      • Луганская область
      • Николаевская область
      • Одесская область
      • Полтавская область
      • Ровненская область
      • Сумская область
      • Харьковская область
      • Херсонская область
      • Хмельницкая область

      Что известно о теплокоммунэнерго-должниках

      • 24 января в "Нафтогазе" сообщали, что проблемы с погашением задолженности имеют тепловики в 30 городах Украины.
      • С того времени 19 из 37 проблемных тепловиков оплатили "Нафтогазу" все долги за газ. На этих предприятиях проблем с поставкой газа не будет.
      Как быстро сделать скриншот: ТОП-10 полезных программ, которые понадобятся каждому
      сегодня
      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Отопительный сезон Коммунальные услуги Нафтогаз Газ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 14:00 Магический звонок Зеленского и все вспомнили об украинке в Ухане
      Олена Трибушна
      сегодня , 12:51 Прощание с Героями Небесной Сотни: 21 февраля в истории Революции Достоинства
      Юлія Гілей
      сегодня , 11:30 Камины в загородных домах: как правильно обустроить
      Соня Волошин
      10 февраля , 21:35 Декор из старых джинсов: идеи для креативного дизайна – фото
      Ростислав Струтинський
      сегодня , 12:00 Национальный позор в годовщину Майдана: что показала эвакуация украинцев из Уханя
      Зоя Казанжи
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук