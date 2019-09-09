Когда в Украину придет похолодание: прогноз

В Украине прошло жаркое лето и началась холодная осень. Температура воздуха снизилась до комфортных +20 +23 градусов, но погода осталась солнечной. Серьезное похолодание с дождями придет уже через несколько дней – 14-15 сентября.

Синоптик Наталья Диденко в фейсбуке заметила, что в целом вторая неделя осени будет теплой и солнечной, но на выходных начнутся дожди.

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Похолодание будет постепенным и температура воздуха будет снижаться на несколько градусов каждый день.

В ближайшие выходные будем трястись от холода и даже увидим дождь. То есть, 14-15 сентября ожидается ощутимое похолодание,

– рассказала синоптик.

По словам синоптика Леонида Горбаня, дожди в Украине следует ожидать 11-14 сентября и в последние дни месяца – 28-30 сентября. Именно тогда пройдет бабье лето и начнется ощутимое похолодание до 13 + 15 градусов.

В конце сентября из-за холодных ночей возможны даже заморозки на грунте. Столбики термометров опустятся до +3 +5 градусов, а холоднее всего будет в западных и северных областях.

В Киев похолодание придет 15 сентября вместе с осенними дождями. Тогда температура воздуха опустится до +18 градусов, а ночью – до +14 градусов.

К слову, в Укргидрометцентре прогнозируют, что сентябрь в этом году будет теплее, чем в предыдущие годы. Так, средняя месячная температура будет достигать +14 +19 градусов, а в горных районах – +11 +12 градусов.

Какой будет погода в сентябре?

Осень началась в Украине солнечной и жаркой погодой до +33 градусов. Постепенно температура воздуха снижалась и началось теплое бабье лето. Оно продлится до 14-15 сентября.



Вторая половина месяца будет прохладной, ветреной и дождевой. В северных регионах и в Карпатах температура опустится даже до +8 +11 градусов.