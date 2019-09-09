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      Коли в Україну прийде похолодання: прогноз

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      Коли похолодає в Києві та містах України – прогноз погоди
      Похолодання в Україні / Ілюстративне фото

      В Україні минуло спекотне літо і почалася прохолодна осінь. Температура повітря знизилась до комфортних +20+23 градусів, але погода залишилась сонячною. Серйозне похолодання з дощами прийде вже через кілька днів - 14-15 вересня.

      Синоптик Наталка Діденко у фейсбуці зауважила, що загалом другий тиждень осені буде теплим і сонячним, але на вихідних почнуться дощі.

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      Похолодання буде поступовим і температура повітря знижуватиметься на кілька градусів кожного дня.

      Найближчими вихідними будемо трястися від холоду і навіть побачимо дощ. Тобто, 14-15 вересня очікується відчутне похолодання,
      – розповіла синоптик.

      За словами синоптика Леоніда Горбаня, дощі в Україні варто очікувати 11-14 вересня та в останні дні місяця – 28-30 вересня. Саме тоді мине бабине літо і розпочнеться відчутне похолодання до 13+15 градусів.

      Наприкінці вересня через холодні ночі можливі навіть заморозки на ґрунті. Стовпчики термометрів опустяться до +3+5 градусів, а найхолодніше буде у західних та північних областях.

      via GIPHY

      У Київ похолодання прийде 15 вересня разом з осінніми дощами. Тоді температура повітря опуститься до +18 градусів, а вночі – до +14 градусів.

      До слова, в Укргідрометцентрі прогнозують, що вересень цьогоріч буде теплішим, аніж в попередні роки. Так, середня місячна температура сягатиме +14+19 градусів, а в гірських районах – +11+12 градусів.

      Якою буде погода у вересні?Осінь розпочалася в Україні сонячною та спекотною погодою до +33 градусів. Помалу температура повітря знижувалась та розпочалось тепле бабине літо. Воно триватиме до 14-15 вересня.

      Друга половина місяця буде прохолодною, вітряною та дощовою. У північних регіонах та в Карпатах температура опуститься навіть до +8+11 градусів.

      blog_ava
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      Теги: Новини України
      Джерело: 24 канал
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