Коли в Україну прийде похолодання: прогноз

В Україні минуло спекотне літо і почалася прохолодна осінь. Температура повітря знизилась до комфортних +20+23 градусів, але погода залишилась сонячною. Серйозне похолодання з дощами прийде вже через кілька днів - 14-15 вересня.

Синоптик Наталка Діденко у фейсбуці зауважила, що загалом другий тиждень осені буде теплим і сонячним, але на вихідних почнуться дощі.

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Похолодання буде поступовим і температура повітря знижуватиметься на кілька градусів кожного дня.

Найближчими вихідними будемо трястися від холоду і навіть побачимо дощ. Тобто, 14-15 вересня очікується відчутне похолодання,

– розповіла синоптик.

За словами синоптика Леоніда Горбаня, дощі в Україні варто очікувати 11-14 вересня та в останні дні місяця – 28-30 вересня. Саме тоді мине бабине літо і розпочнеться відчутне похолодання до 13+15 градусів.

Наприкінці вересня через холодні ночі можливі навіть заморозки на ґрунті. Стовпчики термометрів опустяться до +3+5 градусів, а найхолодніше буде у західних та північних областях.

У Київ похолодання прийде 15 вересня разом з осінніми дощами. Тоді температура повітря опуститься до +18 градусів, а вночі – до +14 градусів.

До слова, в Укргідрометцентрі прогнозують, що вересень цьогоріч буде теплішим, аніж в попередні роки. Так, середня місячна температура сягатиме +14+19 градусів, а в гірських районах – +11+12 градусів.

Якою буде погода у вересні?Осінь розпочалася в Україні сонячною та спекотною погодою до +33 градусів. Помалу температура повітря знижувалась та розпочалось тепле бабине літо. Воно триватиме до 14-15 вересня.



Друга половина місяця буде прохолодною, вітряною та дощовою. У північних регіонах та в Карпатах температура опуститься навіть до +8+11 градусів.