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      Когда в Украину придет жара до +33 градусов: прогноз

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      Когда придет жара до +33 градусов в Украине - прогноз погоды
      Когда в Украину придет аномальная жара / Фото из открытых источников

      Июнь и июль 2019 года будут аномально жаркими в Украине, а температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов. Несмотря на солнечную погоду, летом будет и несколько дождливых дней.

      Об этом синоптик Леонид Горбань рассказал в комментарии журналистам 24 канала.

      Читайте также: Каким будет лето в Украине: прогноз погоды

      В мае погода в Украине будет постепенно прогреваться, а температура воздуха поднимется до +24 +26 градусов.

      Первый месяц лета начнется похолоданием и короткими дождями, а уже со второй декаты придет настоящая жара. Столбики термометров с 14-15 июня перевалят за отметку в 30 градусов тепла.

      Температура будет доходить до +29 +33 градусов. В июле температура будет такой же жаркой,
      – сказал синоптик.

      Именно в июле жаркая погода продержится дольше. Жара начнется с 6-7 числа и затянется до 9-10 августа. За этот месяц ее на два-три дня будет прерывать несильное похолодание с грозами, но резкого скачка температуры вниз ждать не стоит.

      Аномальная жара начнет спадать только в половине августа. К концу последнего месяца лета температура воздуха опустится до +19 +22 градусов и ниже, начнутся дожди.

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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины Погода Жара в Украине
      Источник: 24 канал
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