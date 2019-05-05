Когда Россия может начать очередной "газовый шантаж"

Рукотворный газовый кризис со стороны России будет существовать всегда, пока существует российская агрессия против Украины. Поэтому надо срочно решать вопрос добычи собственного газа. Ведь уже следующей зимой Украину может ожидать новый шантаж от агрессивного соседа.

Об этом в комментарии 24 канала сказала эксперт "Института национальной политики" Марина Багрова, комментируя заявления главы "Нафтогаза" о высокой вероятности создания Россией нового газового кризиса для Украины.

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Вероятность начала инициированных Россией газовых войн возможна зимой 2019-2020 годов. В конце 2019 года, после парламентских выборов и завершения формирования нового Кабинета министров, Россия может начать очередной "газовый шантаж". Но уже нового политического руководства Украины. В то же время, это очень удобное время года для шантажа с целью капитуляции национальных экономических интересов Украины,

– отметила Багрова.

Несмотря на это, отметила она, за более чем 5 лет российской агрессии, наши "газовые руководители" продолжают покупать для Украины газ из России, с помощью реверса с территории Словакии. Правда, согласно различным исследованиям, Украина обладает значительными запасами собственного газа, способными обеспечить газовые потребности не только всей Украины, но и экспорт в страны Евросоюза.

Поэтому, вопрос добычи собственного газа нужно решать в буквальном смысле, уже сегодня и прямо сейчас. Добыча собственного газа – это стратегический вопрос национальной безопасности Украины, убеждена эксперт.

Почему Коболев заговорил о новом газовом кризисе?

По его мнению Россия попытается создать искусственный кризис после 2019 года, начиная с 1 января, как это было в 2009-м. Этот кризис позволит России "протолкнуть" свой интерес. У Украины и России заканчивается договор, и "Газпром" на переговорах "занимает позицию непонятную и тянет время", считает Коболев.