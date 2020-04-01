Когда состоится следующее заседание Рады: назвали дату
Верховная Рада, несмотря на общенациональный строгий карантин и нескольких больных COVID-19 депутатов, должна еще как минимум один раз собраться. Это нужно для того, чтобы внести изменения в бюджет на 2020 год.
Следующее внеочередное заседание парламента может состояться уже 6 – 8 апреля. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан.
Важно В Украине усиливают карантинные мероприятия: перечень ограничений
Мы проголосовали за сокращенные сроки доработки (секвестра бюджета – 24 канал). Это означает, что в течение 7 календарных дней. Я прогнозирую, что на следующей неделе будет еще одно внеочередное заседание. Но, понятно, что конкретной даты пока нет,
– заявил Мокан.
Изменения в бюджет 2020
30 марта Верховная Рада Украины включила в повестку дня изменения в государственный бюджет Украины. Однако, депутатам не хватило голосов для принятия документа в той редакции.
Впоследствии премьер Денис Шмыгаль заверил, что все улучшения, которые были запланированы в предыдущей версии бюджета, не отменены, а лишь временно отсрочены. Он также отметил, что это "бюджет чрезвычайной ситуации", а правительство пытается сохранить практически все основные расходы.
Все поправки должны рассмотреть в течение 7 – 8 дней после включения.
Кто из народных депутатов заболел коронавирусом:
- Первым был Сергей Шахов из группы "Доверие". Он самостоятельно сделал тест в частной лаборатории в Киеве после путешествия в Куршевель. Его госпитализировали в Александровскую больницу.
- Сергей Вельможный из группы "Доверие" тесно общался с Шаховым, поэтому из-за этого, вероятно, тоже подхватил болезнь.
- Александр Лукашев из партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Он тоже находился в больнице, однако, как сообщали СМИ, он уже поправился.
- Руслан Горбенко из партии "Слуга народа".
- Сергей Рудик – внефракционный.
- Анна Скороход – внефракционная. Она пожаловалась, что чтобы узнать о диагнозе, ей нужно было 2 дня, "корочка" нардепа и 4 100 гривен за вызов.
- Владимир Ватрас из партии "Слуга народа" был госпитализирован в одну из больниц Хмельницкой области 29 марта.
Читайте также
-
Закупка защитных масок: почему это деньги на ветерсегодня , 16:30
-
В Киеве сбежали из обсервации больше 60 человек, которые вернулись из-за границы, – Геращенкосегодня , 13:56
-
Вырывали ногти, зубы и разрывали рот: шокирующие методы иранской спецслужбы SAVAKсегодня , 13:42
-
Футуристическая Грузия: смелые решения крупнейшего застройщика Европысегодня , 14:30
-
Сети заправок согласились снизить цены на бензин, – АМКУсегодня , 15:41
-
Кличко продолжает совершать внезапные "налеты" на больницы: что было на этот раз – видеосегодня , 13:09