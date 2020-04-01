Когда состоится следующее заседание Рады: назвали дату

Верховная Рада, несмотря на общенациональный строгий карантин и нескольких больных COVID-19 депутатов, должна еще как минимум один раз собраться. Это нужно для того, чтобы внести изменения в бюджет на 2020 год.

Следующее внеочередное заседание парламента может состояться уже 6 – 8 апреля. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан.

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Мы проголосовали за сокращенные сроки доработки (секвестра бюджета – 24 канал). Это означает, что в течение 7 календарных дней. Я прогнозирую, что на следующей неделе будет еще одно внеочередное заседание. Но, понятно, что конкретной даты пока нет,

– заявил Мокан.

Изменения в бюджет 2020

30 марта Верховная Рада Украины включила в повестку дня изменения в государственный бюджет Украины. Однако, депутатам не хватило голосов для принятия документа в той редакции.

Впоследствии премьер Денис Шмыгаль заверил, что все улучшения, которые были запланированы в предыдущей версии бюджета, не отменены, а лишь временно отсрочены. Он также отметил, что это "бюджет чрезвычайной ситуации", а правительство пытается сохранить практически все основные расходы.

Все поправки должны рассмотреть в течение 7 – 8 дней после включения.

Кто из народных депутатов заболел коронавирусом:

Первым был Сергей Шахов из группы "Доверие". Он самостоятельно сделал тест в частной лаборатории в Киеве после путешествия в Куршевель. Его госпитализировали в Александровскую больницу.

из группы "Доверие". Он самостоятельно сделал тест в частной лаборатории в Киеве после путешествия в Куршевель. Его госпитализировали в Александровскую больницу. Сергей Вельможный из группы "Доверие" тесно общался с Шаховым, поэтому из-за этого, вероятно, тоже подхватил болезнь.

из группы "Доверие" тесно общался с Шаховым, поэтому из-за этого, вероятно, тоже подхватил болезнь. Александр Лукашев из партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Он тоже находился в больнице, однако, как сообщали СМИ, он уже поправился.

из партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Он тоже находился в больнице, однако, как сообщали СМИ, он уже поправился. Руслан Горбенко из партии "Слуга народа".

из партии "Слуга народа". Сергей Рудик – внефракционный.

– внефракционный. Анна Скороход – внефракционная. Она пожаловалась, что чтобы узнать о диагнозе, ей нужно было 2 дня, "корочка" нардепа и 4 100 гривен за вызов .

– внефракционная. Она пожаловалась, что чтобы узнать о диагнозе, ей нужно было . Владимир Ватрас из партии "Слуга народа" был госпитализирован в одну из больниц Хмельницкой области 29 марта.



Нардепы с коронавирусом / Инфографика 24 канала