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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      Когда состоится следующее заседание Рады: назвали дату

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      Прошлое заседание депутаты провели в масках и перчатках / пресс-служба ОП

      Верховная Рада, несмотря на общенациональный строгий карантин и нескольких больных COVID-19 депутатов, должна еще как минимум один раз собраться. Это нужно для того, чтобы внести изменения в бюджет на 2020 год.

      Следующее внеочередное заседание парламента может состояться уже 6 – 8 апреля. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан.

      Важно В Украине усиливают карантинные мероприятия: перечень ограничений

      Мы проголосовали за сокращенные сроки доработки (секвестра бюджета – 24 канал). Это означает, что в течение 7 календарных дней. Я прогнозирую, что на следующей неделе будет еще одно внеочередное заседание. Но, понятно, что конкретной даты пока нет,
      – заявил Мокан.

      Изменения в бюджет 2020

      30 марта Верховная Рада Украины включила в повестку дня изменения в государственный бюджет Украины. Однако, депутатам не хватило голосов для принятия документа в той редакции.

      Впоследствии премьер Денис Шмыгаль заверил, что все улучшения, которые были запланированы в предыдущей версии бюджета, не отменены, а лишь временно отсрочены. Он также отметил, что это "бюджет чрезвычайной ситуации", а правительство пытается сохранить практически все основные расходы.

      Все поправки должны рассмотреть в течение 7 – 8 дней после включения.

      Кто из народных депутатов заболел коронавирусом:

      • Первым был Сергей Шахов из группы "Доверие". Он самостоятельно сделал тест в частной лаборатории в Киеве после путешествия в Куршевель. Его госпитализировали в Александровскую больницу.
      • Сергей Вельможный из группы "Доверие" тесно общался с Шаховым, поэтому из-за этого, вероятно, тоже подхватил болезнь.
      • Александр Лукашев из партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Он тоже находился в больнице, однако, как сообщали СМИ, он уже поправился.
      • Руслан Горбенко из партии "Слуга народа".
      • Сергей Рудик – внефракционный.
      • Анна Скороход – внефракционная. Она пожаловалась, что чтобы узнать о диагнозе, ей нужно было 2 дня, "корочка" нардепа и 4 100 гривен за вызов.
      • Владимир Ватрас из партии "Слуга народа" был госпитализирован в одну из больниц Хмельницкой области 29 марта.

      Нардепи з коронавірусом
      Нардепы с коронавирусом / Инфографика 24 канала

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус COVID-19 Новости политики Новости Украины Верховная Рада
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